Donald Trump admitió que la guerra en Irán influyó en la derrota electoral, pero advirtió: "Lo haría de nuevo"

En línea con su vice, JD Vance, el presidente de Estados Unidos reconoció que el aumento del precio de los combustibles por el conflicto bélico alejó a los votantes. Además, descartó un juicio político opositor y ratificó en su cargo al actual secretario de Guerra.

El presidente de EEUU, Donald Trump; detrás el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este miércoles en la Casa Blanca que la guerra iniciada contra Irán en febrero fue uno de los factores que provocó la contundente derrota republicana en las elecciones legislativas del martes a causa del aumento en el precio de los combustibles.

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El mandatario convalidó las afirmaciones de su vicepresidente, JD Vance , y aceptó que el conflicto bélico encareció la gasolina. Sin embargo, defendió su decisión inicial y afirmó: "Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear".

Ante la consolidación de una nueva mayoría demócrata en el Congreso, Trump desestimó la posibilidad de un juicio político en su contra. Según la visión del jefe de Estado, una medida de esa magnitud perjudicaría de forma irreversible a la oposición parlamentaria.

"Creo que destruiría al Partido Demócrata si lo hicieran. Porque, ¿un juicio político sin motivo? ¿Por qué? ¿Por tener un país exitoso? Nuestro país tiene ahora más éxito que en cualquier otro momento de su historia", declaró ante la prensa.

Durante el mismo evento, el mandatario descartó la destitución del secretario de Guerra, Pete Hegseth. La prensa local publicó versiones sobre su salida por el descontento ciudadano frente al conflicto armado, pero el líder republicano negó los rumores.

"No, creo que está haciendo un muy buen trabajo", respondió Trump sobre el futuro de su funcionario. También desmintió las especulaciones sobre una eventual candidatura de Hegseth al Senado en representación del estado de Tennessee.

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Por otro lado, el presidente aprovechó el acto para exhibir las reformas edilicias en la residencia oficial. La oposición cuestionó estos gastos durante la campaña y acusó al mandatario de priorizar las remodelaciones por sobre las urgencias de los votantes.

"Me critican y me dicen que por qué estoy reformando la Casa Blanca. Pues porque la Casa Blanca es el símbolo de Estados Unidos y tiene que estar perfecta", retrucó. Estas declaraciones suceden horas después de que el vicepresidente culpara a la guerra por la pérdida de las mayorías en el Congreso.