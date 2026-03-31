31 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica

Lo hizo a través de un anuncio de la Oficina del Presidente. La decisión se fundamenta en "informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional".

Por
Javier Milei junto a sus funcionarios.

Javier Milei junto a sus funcionarios.

Captura de video

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Gobierno declaró este martes como "organización terrorista" al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), una rama de las Fuerzas Armadas de Irán fundada después de la revolución de 1979, y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

El Gobierno atraviesa una situación social y económica cada vez más complicada.
Te puede interesar:

La pérdida del control: el Gobierno y una agenda que ya no ordena

El texto firmado por el presidente Javier Milei adjudica los dos atentados terroristas de los que fue víctima Argentina, en referencia a la voladura de la Embajada de Israel en 1992 y de la AMIA en 1994, a la organización Hezbolá, a la que define como "el brazo operativo del CGRI en la región".

"Las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia determinaron que ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con la participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria", indica el comunicado.

En ese sentido, menciona que la Justicia argentina "emitió alertas rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes, entre ellos el exministro de Defensa Ahmad Vahidi, que fue recientemente designado al frente del CGRI".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2039139485535883744&partner=&hide_thread=false

La medida, que fue adoptada en coordinación entre Cancillería, los ministerios de Seguridad y Justicia, y la Secretaría de Inteligencia, se fundamenta en "informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino".

La incorporación al RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de la organización en el país y proteger al sistema financiero de su utilización con fines ilícitos

El presidente Milei sostuvo que la medida busca saldar "una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas" y reafirmó el compromiso del Gobierno en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, al tiempo que planteó el alineamiento de la Argentina con la civilización occidental frente a quienes buscan destruirla.

El anuncio, que se produce en medio del conflicto en Medio Oriente, es un nuevo gesto de alineamiento de la gestión libertaria con los gobiernos de Estados Unidos e Israel, liderados por el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu, respectivamente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Karina Milei, Manuel Adorni y Javier Milei. 

En medio de la caída de la imagen de Milei, ¿qué impacto tienen los casos Libra y Adorni?

La imagen negativa de Javier Milei supera los 60%. 

La encuestadora que predijo la victoria de Milei trazó un duro panorama político y económico   

play

Caso YPF: la Justicia de EEUU anuló la condena que obligaba al país a pagar más de u$s16.000 millones

El Gobierno cierra filas y respalda a Manuel Adorni. 

Milei compartió un acto con Adorni en una nueva señal de respaldo

Se investiga si Grandio fue beneficiado por Adorni en varias contrataciones en la TV Pública.
play

El piloto del vuelo de Adorni desde Punta del Este afirmó que lo pagó Marcelo Grandio

El Gobierno tomó la decisión.

El Gobierno declaró como organización terrorista al Cártel de Jalisco Nueva Generación

Rating Cero

Lizardo Ponce y Franco Poggio mantienen una relación desde hace tiempo y se muestran muy felices en redes sociales. 

El tierno mensaje de Lizardo Ponce para Franco Poggio tras su salida de Gran Hermano

La pieza conserva el autógrafo original del músico de reggae.

El "tesoro" de Bob Marley: subastan una de sus rastas de 1978 por una impresionante cifra

La actriz recibió un insulto proveniente de la calle que muchos escucharon.

Alerta en Gran Hermano: un grito del exterior podría sacudir a Andrea del Boca

El presunto contacto físico dejó a uno de los participantes al borde de la expulsión.

¿Expulsión en puerta?: dos participantes de Gran Hermano se fueron a la manos

El conductor habría dejado alguna pista de quien lo tenía amenazado.
play

Muerte de La Tota Santillán: apareció un pendrive que podría abrir novedades en la causa

El 26 de abril Flor Vigna se enfrentará contra la streamer mexicana Alana Flores. 

Desafío extremo: Flor Vigna compartió su rutina para perder 8 kilos para su próxima pelea

últimas noticias

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC este miércoles 1 de abril

Hace 27 minutos
Damián Betular recibió críticas por los precios de sus huevos de Pascua.

Polémica por los precios de los huevos de Pascua de Damián Betular: cuánto cuestan

Hace 58 minutos
El partido de repechaje al Mundial 2026 entre Bolivia e Irak será el miércoles 31 a las 00

A qué hora juega Bolivia vs Irak, por el repechaje al Mundial 2026: cómo verlo en vivo

Hace 59 minutos
Javier Milei junto a sus funcionarios.

El Gobierno declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

Hace 1 hora
play

Adorni suspendió la conferencia de prensa de este miércoles en Casa Rosada

Hace 1 hora