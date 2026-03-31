El Gobierno declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica

Lo hizo a través de un anuncio de la Oficina del Presidente. La decisión se fundamenta en "informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional".

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Gobierno declaró este martes como "organización terrorista" al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), una rama de las Fuerzas Armadas de Irán fundada después de la revolución de 1979, y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La pérdida del control: el Gobierno y una agenda que ya no ordena

El texto firmado por el presidente Javier Milei adjudica los dos atentados terroristas de los que fue víctima Argentina, en referencia a la voladura de la Embajada de Israel en 1992 y de la AMIA en 1994, a la organización Hezbolá, a la que define como "el brazo operativo del CGRI en la región".

"Las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia determinaron que ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con la participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria", indica el comunicado.

En ese sentido, menciona que la Justicia argentina "emitió alertas rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes, entre ellos el exministro de Defensa Ahmad Vahidi , que fue recientemente designado al frente del CGRI".

La medida, que fue adoptada en coordinación entre Cancillería, los ministerios de Seguridad y Justicia, y la Secretaría de Inteligencia, se fundamenta en "informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino".

La incorporación al RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de la organización en el país y proteger al sistema financiero de su utilización con fines ilícitos

El presidente Milei sostuvo que la medida busca saldar "una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas" y reafirmó el compromiso del Gobierno en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, al tiempo que planteó el alineamiento de la Argentina con la civilización occidental frente a quienes buscan destruirla.

El anuncio, que se produce en medio del conflicto en Medio Oriente, es un nuevo gesto de alineamiento de la gestión libertaria con los gobiernos de Estados Unidos e Israel, liderados por el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu, respectivamente.