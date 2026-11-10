El Gobierno volvió a exigir el freno de la explotación petrolera británica en Malvinas

La secretaria legal y técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, encabezó la delegación argentina que exigió hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) que se frene el avance del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

El Gobierno reiteró su reclamo al exigir el freno de la explotación petrolera británica Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. La secretaria legal y técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, fue la responsable de encabezar la presentación.

En su primera exposición ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) , la Argentina fundamentó el pedido de medidas provisionales contra el Reino Unido para evitar daños irreversibles a los recursos naturales y al medio marino mientras se sustancia el arbitraje internacional.

El consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal, Mario Oyarzábal, abrió la exposición con los antecedentes de la controversia, los derechos argentinos comprometidos y el alcance de las medidas solicitadas. Marcelo Kohen desarrolló los fundamentos jurídicos del reclamo y explicó por qué el tribunal arbitral tendría, en principio, competencia para entender en el caso. Nico Schrijver abordó la urgencia de la intervención y los riesgos para el medio marino . Oyarzábal cerró la presentación con las conclusiones de la Argentina.

La delegación sostuvo que el Reino Unido pretende disponer unilateralmente de los recursos naturales de un territorio cuya soberanía está en disputa y cuyo proceso de descolonización sigue pendiente ante las Naciones Unida s. El proyecto Sea Lion prevé 35 años de explotación, 23 pozos de producción y nuevas etapas de desarrollo.

La Argentina recordó que, desde 1965, las Naciones Unidas reconocen la existencia de la controversia de soberanía y exhortan a ambos países a resolverla mediante negociaciones pacíficas. En particular, la Resolución 31/49 de la Asamblea General insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras se desarrolla ese proceso. La delegación señaló que el país ha rechazado sistemáticamente las licencias y decisiones británicas y que, en agosto de este año, reiteró su disposición al diálogo, convocatoria que Londres desestimó.

“Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, afirmó Oyarzábal. La Argentina también advirtió que el plan de contingencia de una de las compañías contempla la posibilidad de que un derrame alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días. En ese escenario, el país debería coordinar la respuesta y afrontar las consecuencias de una actividad que no autorizó.

También integraron la delegación la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, en calidad de coagente ante el Tribunal, y el asesor jurídico Agustín Giustiniani. La representación nacional contó además con el respaldo de funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación.

La primera jornada continuará con la exposición del Reino Unido, prevista entre las 11:00 y las 14:00, hora argentina. Allí se conocerán los fundamentos de su defensa, dado que la delegación británica se negó a presentarlos por escrito antes de la audiencia. El miércoles 11 se realizará la segunda y última ronda de exposiciones. La Argentina intervendrá de 6:30 a 8:00 y el Reino Unido, de 13:30 a 15:00, en ambos casos en horario argentino.