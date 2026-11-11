11 de noviembre de 2026 Inicio
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Última misa de León XIV en Argentina: a qué hora puede llover en Luján

A pesar de que las temperaturas se mantienen cerca de los 27 grados durante la jornada del miércoles, el ingreso de un sistema de baja presión generará tormentas y chaparrones en gran parte del país.

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El papa León XIV celebra una misa en Luján antes de partir para Perú. 

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El fenómeno El Niño favorece las lluvias abundantes en el Litoral y otros sectores del país.
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Para la jornada del 11 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un día templado pero inestable, marcando presencia de precipitaciones intermitentes tanto por la mañana como durante la tarde.

Durante la mañana en Luján, se espera una temperatura de 19 °C. El tiempo estará marcado por la presencia de chaparrones, acompañados por vientos leves provenientes del sector norte corriendo a velocidades de entre 7 y 12 km/h, y una probabilidad de precipitación estimada entre el 10% y el 40%. El pronóstico extendido adelantó que la ventana de inestabilidad y lluvias se abre a partir de las 10 hasta las 17.

Hacia la tarde, a las 14:00 h en Ezeiza, donde está prevista la despedida de León XIV, el termómetro alcanzará los 22 °C. Se mantendrán las condiciones inestables con probabilidad de chaparrones (10% a 40%) y se prevé el mismo comportamiento del viento, soplando desde el norte a una velocidad de 7 a 12 km/h.

Desde Meteored informaron que "sistema de baja presión ingresando al país, dejando cielos muy nublados en Mendoza, San Luis, La Pampa, sur de Córdoba y oeste de Buenos Aires".

Según Meteored, una vez que transite de oeste a este la perturbación atmosférica que traerá lluvias y tormentas aisladas a la franja central del país, la atención se desplazará hacia un nuevo fenómeno relevante. Este estará marcado por la formación de un centro de bajas presiones sobre el noreste patagónico el jueves.

A este sistema estará asociado un frente frío que comenzará a avanzar hacia el centro y norte del territorio nacional, desencadenando una nueva tanda de lluvias y tormentas entre el viernes y el domingo.

Cuándo empieza la tormenta fuerte y el frío polar que bajará 17 grados la temperatura de Buenos Aires

La temperatura máxima de esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires alcanzará su pico este sábado con 29°, ese mismo día ingresará un frente frío de viente desde el sur que comenzará a bajar la temperatura hasta alcanzar los 13° el miércoles 18 de noviembre. Ese día comenzará la tormenta fuerte con frío polar que ubicará las máximas por debajo de 25° el resto de la semana.

Este pronóstico de Meteored indicaría el abrupto final de las jornadas soleadas y primaverales en Buenos Aires con la temperatura máxima por arriba de los 25°.

La próxima semana traerá un alivio helado y la temperatura mínima se acercará a los 11° el jueves posterior a la tormenta. La máxima será de 20° ese día y no lloverá durante esa jornada. Además, las nubes no abandonarán el cielo los días siguientes a las fuertes lluvias.

El pronóstico del tiempo para la semana del 10 al 16 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la semana del 10 al 16 de noviembre.

Qué anticipa el pronóstico del tiempo para el miércoles 18 de noviembre

Según los datos meteorológicos, las lluvias débiles comenzarán alrededor de las 12, acompañadas por intensas y frías ráfagas de viento sur que alcanzarán velocidades de hasta 48 km/h.

A partir de la tarde, la situación se intensificará y el frío polar se hará sentir con fuerza. Para las 21, la temperatura caerá a 14°C, y hacia la medianoche tocará los 13°C, generando una sensación térmica de apenas 10°C producto del viento persistente.

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