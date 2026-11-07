Revés para Benjamin Netanyahu en Israel: el presidente le encargó formar gobierno al opositor Gadi Eisenkot

Aunque el partido del actual primer ministro fue el más votado en las elecciones legislativas, no le alcanzó para formar mayoría en el Parlamento, algo que sí consiguió su rival tras una serie de negociaciones. Por el momento, Eisenkot cuenta con el apoyo de 67 legisladores contra 46 que respaldan a Netanyahu.

Gadi Eisenkot, el candidato del partido Yashar y principal oponente de Benjamin Netanyahu en las elecciones de Israel.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunció oficialmente este sábado que encargará al líder opositor y exjefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, la tarea de formar el próximo Ejecutivo del país. El nombramiento se formalizará este domingo a las 17 en una ceremonia oficial en la residencia presidencial de Jerusalén, tras unas intensas rondas de consultas donde el bloque liderado por Eisenkot logró superar el umbral de respaldos necesarios en la Knéset.

Elecciones en Israel: por qué Netanyahu no puede gobernar y la clave del voto árabe

La decisión de la Jefatura de Estado se produce tras las elecciones legislativas del pasado 27 de octubre, celebradas en un clima de profunda polarización social y tras tres años de conflicto bélico. La asignación del mandato a Eisenkot representa un fuerte revés para el actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien ha gobernado el país durante 19 años en diversos periodos y ve ahora seriamente amenazada su continuidad en el poder.

La designación de Herzog responde al mapa de apoyos surgido de las consultas con las distintas facciones de la Knéset (el Parlamento israelí, que tiene un total de 120 escaños). Eisenkot se presentó ante la presidencia con el aval de una clara mayoría de legisladores, impulsado por su formación, el partido Yashar (vinculado al espacio de centro opositor), y una amplia coalición de partidos: sumó 67 apoyos, mientras que Netanyahu reunió 46.

El elemento determinante en este reparto fue la postura del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá (UTJ). Con sus 7 escaños, esta bancada tradicionalmente integrada en la órbita de Netanyahu optó en esta ocasión por no respaldar a ningún candidato, dejando al actual primer ministro sin margen para reclamar la iniciativa de formación de gobierno.

El anuncio presidencial desencadenó un inmediato cruce de declaraciones entre ambos bloques. Benjamín Netanyahu difundió un mensaje grabado en video en el que hizo un llamamiento a construir un "Gobierno de unidad nacional" circunscrito a las fuerzas sionistas tradicionales, al tiempo que arremetió contra las alianzas de la oposición.

Netanyahu advirtió que una eventual coalición dependiente del respaldo de formaciones árabes conllevaría el "colapso" institucional del país: "Un gobierno así, dependiente de islamistas, desmantelará el Estado de Israel desde dentro, como está ocurriendo en países europeos, y mucho peor que eso."

Las palabras del primer ministro apuntan a las conversaciones abiertas por la oposición con la lista islamista moderada Raam —cuyo líder ha reconocido formalmente a Israel como Estado judío— y a los contactos para recabar el apoyo externo de la Lista Conjunta, de mayoría árabe.

La respuesta del partido Yashar de Eisenkot no se hizo esperar. La formación opositora tildó la intervención de Netanyahu de "discurso histérico" y le reprochó acordarse de la unidad únicamente "cuando se da cuenta de que sus días en el cargo están contados". Asimismo, la cúpula de Yashar condicionó cualquier diálogo con el Likud a que este rompa formalmente su alianza con las facciones extremistas de la derecha.

"Si el Likud y sus aliados se interesan de repente por la 'unidad' y por un gobierno de amplia base, serán más que bienvenidos a anunciar públicamente la disolución de su alianza con los extremistas y su disposición a formar parte de un gobierno bajo el mandato del primer ministro Eisenkot", expresaron.

Netanyahu arremetió contra sus opositores. Redes sociales

Los plazos legales y el desafío de construir una coalición amplia

A partir del momento en que Eisenkot reciba formalmente el encargo este domingo en Jerusalén, comenzará a correr un plazo legal de 28 días para constituir el nuevo Gobierno. De acuerdo con la normativa institucional de Israel, si el candidato designado requiere más tiempo para sellar los acuerdos, el presidente Herzog podrá otorgar una prórroga adicional de 14 días. Si al cabo de este periodo máximo de 42 días no se logra estructurar una mayoría de gobierno, la Presidencia deberá encargar la tarea a otro legislador.

Eisenkot, un recién llegado a la primera línea política tras una extensa carrera militar al frente de las Fuerzas de Defensa de Israel, reaccionó al anuncio presidencial llamando a conformar un "Gobierno nacional de emergencia" para abordar los desafíos de seguridad y gobernabilidad del país.

A través de su cuenta en la red social X, donde publicó una fotografía estrechando la mano del presidente Herzog, el nuevo candidato a primer ministro dejó una promesa a la ciudadanía: "Haré todo lo posible para que seamos dignos".

El tablero político israelí entra así en semanas decisivas donde las negociaciones entre sectores seculares, liberales, ultraortodoxos y minorías árabes determinarán si Israel consolida un cambio de era política o se encamina hacia un nuevo estancamiento institucional.