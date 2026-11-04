4 de noviembre de 2026 Inicio
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El vicepresidente de Estados Unidos atribuyó la derrota republicana a "la guerra contra Irán"

JD Vance analizó el revés del oficialismo en los comicios legislativos de medio término, tras la contundente victoria demócrata. "Habrá mucho enfrentamiento interno y discusiones sobre qué pasó y por qué", reconoció.

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JD Vance junto a Donald Trump.

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En la red social X, Vance recordó la visión de los especialistas afines al republicanismo. "Una de las cosas con las que los analistas de datos de nuestro lado estaban obsesionados era la 'composición': si el electorado se veía lo suficientemente cercano a 2024 para que los republicanos ganaran", expresó.

En tal sentido, se refirió a la asistencia a las urnas. "Y a pesar de las encuestas que mostraban una victoria aplastante de los demócratas, los datos seguían contándonos la misma historia: en algunos estados la participación era simplemente aceptable, en otros era francamente impresionante, y en ningún estado era catastrófica. Había un genuino sentido de optimismo en nuestro equipo: nuestra gente estaba apareciendo", señaló.

"Entonces, le pregunté al tipo de datos más inteligente que conozco, ¿eso significa que vamos a sorprender al mundo? 'No', me dijo. 'Podríamos hacerlo mejor de lo que sugieren las encuestas. Pero los datos nos están diciendo que muchos votantes de Trump/Vance 2024 están furiosos y planean votar por los otros tipos. Nuestros votantes están saliendo a votar, pero puede que no voten por nosotros'", agregó en esta línea.

En tanto, Vance reconoció la pérdida de votos en comparación con los comicios de 2024: "Bueno, eso parece profético ahora. Nuestros votantes sí aparecieron. En Florida, por ejemplo, el electorado fue 9 puntos más republicano que demócrata, solo un par de puntos peor que en 2024. Sin duda hubo lugares donde podríamos haber mejorado en la participación. Pero el problema principal no es la participación. El problema principal es que muchas personas que votaron por Trump/Vance en 2024 votaron por demócratas en 2026".

James David Vance afirmó que el republicanismo perdió las elecciones en Estados Unidos por la guerra con Irán

Asimismo, Vance hizo alusión a las discusiones internas: "Habrá mucho enfrentamiento interno y discusiones sobre qué pasó y por qué. Uno de los encuestadores que realmente respeto me dijo que nuestro mensaje económico no fue lo suficientemente afilado al final. Estoy seguro de que eso es verdad. Pero la verdadera razón por la que perdimos es obvia para casi todos".

También mencionó el análisis de otro experto: "Otro encuestador —una de las personas más inteligentes que conozco en política— me dijo ayer que perderíamos la boleta genérica por 13 puntos. Me sentía negativo antes del martes, pero incluso yo quedé impactado por esto. En sus encuestas, vio que muchos votantes de Trump 2024 estaban enojados y planeaban votar por demócratas".

"Les preguntó a esos votantes que nos habían abandonado qué los haría volver a nuestro equipo. Las cuatro respuestas principales, que representaban casi todas las respuestas, fueron: terminar la guerra, enfocarse en el costo de vida/inflación, poner a América primero y cambiar nuestra relación con Israel", añadió.

Por otra parte, nombró a una periodista norteamericana: "Nuestros votantes aparecieron. Y las cuatro razones anteriores son por las que muchos de ellos votaron por demócratas. Esto según un encuestador que acertó en los resultados. Mientras muchos pasaron el lunes atacando a Rachel Campos Duffy por llamar a una resolución diplomática al conflicto, resulta que su consejo político era sólido. (También es una gran persona.)".

En tanto, se refirió a la postura política: "En los próximos meses, va a haber mucho gaslighting. Espera oír a un número cualquiera de políticos del establishment decir que la solución a nuestras desgracias es la amnistía. Estoy abierto a la idea de que deberíamos cambiar la aplicación de la ley —enfocándonos más en las empresas que contratan mano de obra ilegal, por ejemplo—. Pero cualquiera que impulse la amnistía te está mintiendo".

"La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche. Si quieres argumentar que valió la pena, que perder el Senado por los próximos 6 años valió la pena, entonces hazlo. Argumenta que fue un costo valioso que pagar. De acuerdo o en desacuerdo, eso al menos es honesto. Pero todos saben por qué perdimos. Y cualquier conversación honesta sobre hacia dónde vamos desde aquí debe empezar ahí", remarcó Vance.

Por último, manifestó su optimismo: "Sigo siendo optimista sobre nuestro país. A la gente que está furiosa y quiere decir "te lo dije": tienen razón, nos lo dijeron. Lleven esa energía a elegir republicanos que compartan su visión del mundo. A la gente que solo está furiosa por los resultados, deberían estarlo. Tomemos esa ira y volvamos al trabajo de salvar nuestro país.

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