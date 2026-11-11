Sergio Massa, presente en la misa del papa León XIV en Luján El líder del Frente Renovador llegó por la mañana del miércoles a la Basílica para acompañar la última Santa Misa que realizará el Sumo Pontífice a partir de las 10 de la mañana. Estuvo con voluntarios de Cáritas y junto a los fieles. Por Agregar C5N en









Sergio Massa dijo presente en la Basílica de la Virgen de Luján para acompañar la última Santa Misa que brindará el papa León XIV este miércoles. El líder del Frente Renovador llegó por la mañana y estuvo junto a voluntarios de Cáritas y una multitud de fieles que aguardan por el Sumo Pontífice.

“La creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica —tanto pública como privada— son necesarias para el desarrollo de un país, pero sus frutos han de traducirse también en bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a todos”, había destacado días atrás el excandidato a presidente para darle la bienvenida al país.

View this post on Instagram León XIV cierra su gira por Argentina en Luján luego de una emotiva visita a la cárcel de Devoto, en donde le habló a un grupo de 72 presos en el pabellón 47 del penal. "Reisentarse en la sociedad es posible", les expresó.