11 de noviembre de 2026 Inicio
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Sergio Massa, presente en la misa del papa León XIV en Luján

El líder del Frente Renovador llegó por la mañana del miércoles a la Basílica para acompañar la última Santa Misa que realizará el Sumo Pontífice a partir de las 10 de la mañana. Estuvo con voluntarios de Cáritas y junto a los fieles.

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Sergio Massa, presente en la misa del papa León XIV en Luján

Sergio Massa dijo presente en la Basílica de la Virgen de Luján para acompañar la última Santa Misa que brindará el papa León XIV este miércoles. El líder del Frente Renovador llegó por la mañana y estuvo junto a voluntarios de Cáritas y una multitud de fieles que aguardan por el Sumo Pontífice.

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Massa forma parte de la comitiva oficial que seguirá de cerca la misa del Papa, al igual que Axel Kicillof y otros dirigentes políticos peronistas y de la provincia de Buenos Aires.

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