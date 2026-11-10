Se conoce el veredicto al policía de la Federal acusado de gasear a una niña en una manifestación

El caso se remonta al 11 de septiembre de 2024, cuando Cristian Miguel Rivaldi roció con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años. y a su madre durante una manifestación de los jubilados en las inmediaciones del Congreso.

Para el fiscal, “el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado”.

El juicio contra el policía federal Cristian Rivaldi, acusado de haber gaseado a una nena de 10 años y a su madre durante una protesta frente al Congreso, comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas. La audiencia se desarrollará en una sola jornada : después de escuchar a los testigos de la defensa y analizar las pericias incorporadas al expediente , se conocerá el veredicto. El abogado Gregorio Dalbón representará a la niña y a su madre como querellantes y pedirá condena e inhabilitación

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El caso se remonta al 11 de septiembre de 2024, cuando se desarrollaba una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados en las inmediaciones del Congreso. Según la acusación, Rivaldi utilizó el disuasivo presurizado que tenía asignado y roció con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro y a su madre, Carla, cuando ambas estaban sentadas en el suelo.

El fiscal federal Eduardo Taiano, al requerir la elevación de la causa a juicio, sostuvo que el efectivo actuó de manera deliberada, a corta distancia y sin que las mujeres estuvieran agrediendo a los policías ni ofreciendo resistencia.

En su dictamen, fechado el 21 de octubre de 2025, Taiano fue contundente: describió que Rivaldi había rociado a las víctimas “ de forma desmedida e injustificada, y a una corta distancia” , y remarcó que ambas se encontraban “sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna”.

La acusación se apoyó especialmente en los registros audiovisuales de aquella jornada, que permitieron identificar al efectivo y reconstruir el momento en que accionó el aerosol.

“Las imágenes son elocuentes”

Uno de los pasajes más contundentes del requerimiento fiscal está dedicado al análisis de los videos. Taiano sostuvo que las imágenes permitían advertir que Rivaldi no solamente apuntó hacia un hombre que tenía un bastón, sino también hacia la madre y su hija, que estaban sentadas en el asfalto.

“Las imágenes son elocuentes”, afirmó el fiscal, quien describió que, después de recibir el gas en el rostro, la nena se cubrió instintivamente.

También destacó que podía observarse una mancha en la parte trasera de la campera azul que llevaba puesta su madre, como consecuencia del rociamiento.

Para Taiano, la secuencia audiovisual desmentía la explicación del policía, quien había sostenido que no había advertido la presencia de la menor en medio del tumulto.

El fiscal señaló que Rivaldi tenía levantado parcialmente el visor de plástico de su casco, lo que le permitía contar con “mayor y mejor visibilidad del entorno y de las personas que allí se hallaban”.

Por eso, consideró que el efectivo apuntó y accionó el dispositivo contra ambas mujeres “con pleno conocimiento e intención de lo que hacía”.

La defensa sostuvo que no vio a la nena

Al declarar en la etapa de instrucción, Rivaldi negó categóricamente haber gaseado a una menor. En su descargo, explicó que aquel día había recibido la orden de avanzar, dispersar a los manifestantes y liberar la calzada.

Según su versión, los efectivos debieron utilizar los elementos disuasivos ante situaciones de violencia y forcejeos con manifestantes que intentaban ingresar al Congreso.

También aseguró que había advertido la presencia de gas en el aire y que una persona no identificada había arrojado gas pimienta contra un jefe policial.

Sobre Fabrizia, sostuvo que no había observado a ninguna menor en el lugar y afirmó: “Si hubiera visto a una niña entre los revoltosos la hubiera sacado de allí para evitar que fuera lesionada”.

Sin embargo, Taiano consideró que esa explicación no tenía respaldo en las pruebas. Incluso descartó la hipótesis de que un tercero hubiera arrojado el gas, al señalar que esa situación no aparecía en los registros audiovisuales y que la persona señalada por la defensa tenía una cámara fotográfica en la mano, no un aerosol.

La nena sufrió una conjuntivitis química

La acusación también cuenta con documentación médica. De acuerdo con la historia clínica remitida por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Fabrizia fue atendida el 13 de septiembre de 2024 y recibió un diagnóstico de “conjuntivitis química”.

En la epicrisis quedó asentada la expresión “me tiraron gas pimienta”.

Su madre, Carla Pegoraro, declaró que ambas estaban tranquilas durante la manifestación y que fueron rociadas mientras permanecían sentadas en el suelo. Relató que recibieron asistencia de personas que les colocaron leche para aliviar la irritación y que los síntomas persistieron durante varios días.

“Quiero aclarar que tanto mi hija como yo fuimos gaseadas, y eso nos causó una gran irritación en los ojos, dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo y dolor en todo el cuerpo”, declaró.

El fiscal habló de un uso desproporcionado de la fuerza

Taiano consideró que el policía se apartó de las normas que regulan el uso de armamento no letal por parte de las fuerzas federales.

En particular, señaló que el reglamento establece que estos dispositivos deben utilizarse para inmovilizar o incapacitar agresores y que su empleo requiere determinadas condiciones de riesgo o amenaza.

También recordó que el protocolo para el mantenimiento del orden público exige utilizar “la mínima fuerza necesaria y suficiente”, con especial atención ante la presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Para el fiscal, ninguna de esas condiciones se verificaba en el caso: Fabrizia y su madre estaban sentadas en el suelo y no representaban una amenaza para los efectivos.

“El uso de la fuerza por parte de Rivaldi fue desmedido y desproporcionado”, concluyó.

La Fiscalía pidió que el efectivo responda por abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves, en calidad de autor. La Cámara Federal había confirmado previamente su procesamiento sin prisión preventiva y un embargo de 500.000 pesos.

Se especula que la querella representada por Dalbon pedirá condena e inhabilitación por las lesiones y abuso de autoridad.