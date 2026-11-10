El emotivo momento que vivió Valentino Merlo en la vigilia con el papa León XIV: "Era el cura de mi escuela" En la previa del encuentro que reunió a miles de jóvenes en Palermo, el cantante se subió al escenario para interpretar varios temas. Allí se sorprendió al encontrarse con el obispo Claudio Castricone, quien lo acompañó en la secundaria. Agregar C5N en









Valentino Merlo vivió un emotivo reencuentro.

La vigilia del papa León XIV junto a miles de jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, dejó momentos llenos de emoción y alegría para todos los presentes. Uno de ellos se vivió en la previa, cuando el cantante Valentino Merlo se encontró en pleno escenario, por azares del destino, con quien fue el cura de su escuela.

Antes de que el Sumo Pontífice llegara al escenario central, Merlo formó parte de los shows previos que fueron presentados por Luquitas Rodríguez, Sofía Martínez e Ignacio Girón, donde cantó temas como Si un día estás sola y Hoy. Pero lo que no esperaba era encontrar una cara conocida entre los obispos que se encontraban en el lugar.

Después de intercambiar unas palabras y un fuerte abrazo con el hombre, Valentino se volvió hacia los conductores y expresó: "Me acaba de pasar algo increíble. Era el cura de mi escuela, ¡no lo puedo creer! Shockeante, increíble". De inmediato, Sofi Martínez fue a buscar al obispo, quien se presentó como Claudio Castricone.

"Valentino fue alumno de la Escuela Técnica de Fátima en Barrio Tablada, así que, Valentino, ¡vamos para adelante! Yo lo conocí en la secundaria, lo hacíamos cantar en todos los actos", recordó. Entre risas y emoción, todos coincidieron en destacar lo increíble de haberse encontrado en un contexto tan único y especial.

El cantante Valentino Merlo se reencontró con el cura de su escuela, Claudio Castricone, durante su show en la vigilia de jóvenes con el papa Léon XIV.https://t.co/ASi4qayayS pic.twitter.com/2qdOxJgXAQ — Corta (@somoscorta) November 10, 2026 León XIV celebró el fervor de los jóvenes: "Una recibida que quizás solo Argentina puede dar" En el Monumento de los Españoles, en Palermo, el papa León XIV encabezó una vigilia de oración y diálogo con jóvenes, como parte de su visita a la Argentina y por pedido expreso del propio Pontífice, que busca encontrarse con las nuevas generaciones.

En la previa, el cronograma de la vigilia incluyó música en vivo y animación, con presentaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, entre otros artistas. La propuesta también contempló testimonios, espacios de oración y momentos de reflexión antes del mensaje central del Pontífice en el predio del Monumento de los Españoles. La vigilia marcó el cierre de una jornada que tuvo como primera escala Córdoba, donde el Pontífice encabezó una misa en la Escuela de Aviación Militar (FAdeA) y mantuvo una reunión con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral. Luego, regresó a Buenos Aires para este encuentro en Palermo.