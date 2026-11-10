Fred Machado recibió una pena de seis años de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero y fraude

La justicia federal de Texas dictó la sentencia al empresario argentino tras aceptar un acuerdo de culpabilidad. El financista de la campaña de José Luis Espert permanecerá bajo custodia mientras su defensa busca computar el tiempo de prisión preventiva.

El empresario argentino Federico "Fred" Machado fue condenado este martes en Estados Unidos a seis años de prisión por conspiración para lavar activos y cometer fraude electrónico . La sentencia fue dictaminada por el juez federal Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas.

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La resolución judicial estableció dos penas de 72 meses a cumplirse en simultáneo, tres años de libertad supervisada y una multa . El magistrado postergó la definición sobre la restitución económica a las víctimas para una audiencia fijada el 17 de febrero de 2027.

La defensa confía en una pronta excarcelación del acusado. El cómputo penal descontaría los cuatro años y medio de detención en la Argentina , donde la Policía lo arrestó en abril de 2021 previo a su extradición en noviembre de 2025.

El empresario cambió su estrategia judicial en mayo al admitir su culpa en los delitos económicos . Este pacto logró que la Fiscalía retirara los cargos por narcotráfico internacional que contemplaban una pena mínima obligatoria de diez años.

La investigación reconstruyó un esquema de captación de inversiones mediante compraventas fraudulentas de aviones a través de las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing. La red confeccionó contratos sobre aeronaves no disponibles o de terceros.

El expediente incorporó un fraude en noviembre de 2020 por una aeronave de Air India. El empresario desvió u$s550.000 a sus cuentas personales a partir de un depósito reembolsable de u$s5.000.000.

La condena impactó en la política argentina debido a una transferencia de u$s200.000 registrada en enero de 2020 a favor del exdiputado José Luis Espert, quien también utilizó aviones del financista durante la campaña.

El juez Lino Mirabelli procesó a Espert por presunto lavado de activos con un embargo de $1.000 millones y prohibición de salida del país. El economista apeló la resolución judicial mientras la pena contra su financista expone el origen de los fondos.