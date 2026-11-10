10 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Fred Machado recibió una pena de seis años de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero y fraude

La justicia federal de Texas dictó la sentencia al empresario argentino tras aceptar un acuerdo de culpabilidad. El financista de la campaña de José Luis Espert permanecerá bajo custodia mientras su defensa busca computar el tiempo de prisión preventiva.

Por
Fred Machado fue extraditado en noviembre de 2025 a EE.UU.

Fred Machado fue extraditado en noviembre de 2025 a EE.UU.

Imagen optimizada con IA

El empresario argentino Federico "Fred" Machado fue condenado este martes en Estados Unidos a seis años de prisión por conspiración para lavar activos y cometer fraude electrónico. La sentencia fue dictaminada por el juez federal Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas.

El futbolista integra el plantel de Boca.
Te puede interesar:

Tras el título de Boca, un futbolista declaró como imputado en una causa por tráfico de drogas

La resolución judicial estableció dos penas de 72 meses a cumplirse en simultáneo, tres años de libertad supervisada y una multa. El magistrado postergó la definición sobre la restitución económica a las víctimas para una audiencia fijada el 17 de febrero de 2027.

La defensa confía en una pronta excarcelación del acusado. El cómputo penal descontaría los cuatro años y medio de detención en la Argentina, donde la Policía lo arrestó en abril de 2021 previo a su extradición en noviembre de 2025.

El empresario cambió su estrategia judicial en mayo al admitir su culpa en los delitos económicos. Este pacto logró que la Fiscalía retirara los cargos por narcotráfico internacional que contemplaban una pena mínima obligatoria de diez años.

La condena de Fred Machado complica la situación judicial de José Luis Espert

La investigación reconstruyó un esquema de captación de inversiones mediante compraventas fraudulentas de aviones a través de las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing. La red confeccionó contratos sobre aeronaves no disponibles o de terceros.

El expediente incorporó un fraude en noviembre de 2020 por una aeronave de Air India. El empresario desvió u$s550.000 a sus cuentas personales a partir de un depósito reembolsable de u$s5.000.000.

La condena impactó en la política argentina debido a una transferencia de u$s200.000 registrada en enero de 2020 a favor del exdiputado José Luis Espert, quien también utilizó aviones del financista durante la campaña.

El juez Lino Mirabelli procesó a Espert por presunto lavado de activos con un embargo de $1.000 millones y prohibición de salida del país. El economista apeló la resolución judicial mientras la pena contra su financista expone el origen de los fondos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Micaela García y Néstor Pavón.

Femicidio de Micaela García: Néstor Pavón negó haber participado del crimen junto a Sebastián Wagner

Nadia Beller sobrevivió a un ataque a tiros el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra.

México le concedió asilo diplomático a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo que sobrevivió a un tiroteo

Claudio Barrelier es el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba y está a un paso del juicio oral.

Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier quedó a un paso del juicio oral

El pedido de justicia por Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos en la Marcha del Orgullo de 2025.

Tras seis meses, el juicio por el triple lesbicidio llega a su fin: resta el alegato de la defensa y la sentencia

Felicitas Alvite enfrenta un juicio por atropellar y matar a Walter Armand en 2024

Juicio a "La Toretto": el hermano de la víctima se quebró y advirtió que "no fue un accidente"

Los investigadores probaron la sustracción y el ocultamiento del menor para trata o para ocultar otro hecho.

Continúa el juicio por Loan Peña: la prueba de olor en los auto de Pérez y Caillava dio más de 92% de coincidencia

Rating Cero

Trascendió con cuánto dinero se quedó Alejandro Stoessel.

Tini llegó a un acuerdo con su papá: con cuánto dinero se quedó Alejandro Stoessel

Lali Espósito se realizó un drástico cambio de look y mostró el proceso en redes sociales. 

¿Nueva etapa? Lali sorprendió con un drástico cambio de look que revolucionó las redes

Marcos Camino junto a Los Palmeras, en el aniversario de Colón, el club de sus amores.

El emotivo adiós de Colón a Marcos Camino, fundador de Los Palmeras e ícono sabalero

El gesto de la menor de las Icardi contra La China Suárez y que enfureció a Mauro Icardi.

La China Suárez, involucrada en el escándalo entre Mauro Icardi y su hija: el gesto que desató la furia del futbolista

Los Palmeras despidieron de Marcos Camino con un comunicado en Instagram. 

El emotivo comunicado de Los Palmeras por la muerte de Marcos Camino

El artista murió a los 76 años.

De qué murió Marcos Camino, histórico miembro de Los Palmeras

últimas noticias

El futbolista integra el plantel de Boca.

Tras el título de Boca, un futbolista declaró como imputado en una causa por tráfico de drogas

Hace 15 minutos
Protestas estudiantiles en Francia.

Estudiantes y docentes volvieron a protestar en Francia: medio centenar de colegios permaneció cerrado

Hace 23 minutos
Trascendió con cuánto dinero se quedó Alejandro Stoessel.

Tini llegó a un acuerdo con su papá: con cuánto dinero se quedó Alejandro Stoessel

Hace 27 minutos
Fred Machado fue extraditado en noviembre de 2025 a EE.UU.

Fred Machado recibió una pena de seis años de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero y fraude

Hace 34 minutos
Los jóvenes esperan la llegada del Papa al Monumento de los Españoles. (Foto de la derecha: REUTERS Matías Baglietto)

La ilusión de los jóvenes que esperan a León XIV: "Hacía falta que venga, hay muchos problemas económicos en el país"

Hace 49 minutos