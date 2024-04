Interna en La Libertad Avanza: Guillermo Francos descartó una ruptura del bloque en Diputados

El ministro del Interior se refirió a la remoción de Oscar Zago como jefe de la bancada oficialista y consideró que "se generan pujas y tensiones y a veces no se resuelven bien". "Lamento que haya tomado estado público, porque se podría haber resuelto todo internamente", agregó.

"Se generan pujas y tensiones y a veces no se resuelven bien. Estos temas no suelen tomar estado público, pero al ser el bloque del Presidente tomó repercusión. No creo que se llegue a ninguna ruptura del bloque", analizó el ministro sobre el tema.