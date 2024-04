Interna en La Libertad Avanza: Oscar Zago dejó de ser el presidente de bloque

"Si quieren que deje la presidencia, lo hago", había manifestado Zago más temprano en declaraciones televisivas, a sabiendas de que se encontraba en la cuerda floja, con acusaciones sobre indisciplina partidaria y críticas respecto a su supuesta incapacidad para "contener" las distintas visiones que hay al interior de la fuerza.

"Quiero agradecer a todos mis compañeros de La Libertad Avanza por haberme elegido como el nuevo presidente de bloque. Vamos a seguir trabajando para aprobar las leyes que necesita Javier Milei para sacar adelante al país", señaló Bornoroni en la red social X.

Por su parte, el bloque de Diputados de La Libertad Avanza emitió un comunicado para dar a conocer el nombre del nuevo titular de la bancada.

El escándalo en Diputados que decantó en el desplazamiento de Oscar Zago

El desplazamiento de Zago se produce luego de una jornada bochornosa, marcada por la designación de la diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano como titular de la comisión de Juicio Político, un nombramiento que fue desconocido por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien primero intentó cancelar la reunión y luego convocó a una nueva para la semana próxima, como si la designación de Pagano no hubiese ocurrido.

Tras el escándalo por la designación de Pagano, Zago cruzó al presidente de la Cámara Baja. "Martín Menem está equivocado. Él levantó la reunión un minuto después del quórum", expresó el diputado en La Nación Más.

Zago explicó que la sesión no se podía suspender porque contaba con quórum y ya había empezado. "Hubiese sido una irresponsabilidad mía haberle permitido a la oposición poner al presidente", manifestó el diputado al sostener que si ellos no elegían a la autoridad de la comisión lo iba a hacer el bloque de Unión por la Patria.

Oscar Zago junto a Martín Menem.

Pese a la decisión de Menem, Zago sostuvo que la reunión existió, hubo votación y acta. "Hay que leer el reglamento. Esta comisión tiene un reglamento aparte del reglamento interno del Congreso de la Nación. Que lean el reglamento interno y ahí se van a dar cuenta", puntualizó dando a entender que el presidente de la Cámara de Diputados no respetó la norma de la comisión.

Zago aseguró que no está peleado con nadie pero reconoció que hay gente dentro de su bloque que no lo quiere. "Nací con esta cara, con este cuerpo, no tengo la culpa que no me quieran algunos", ironizó.

Acto seguido indicó que como diputados "deben hacer lo que corresponde y no lo que quieren" y expresó que Pagano tenía el visto bueno del presidente Javier Milei para ser presidenta de la comisión.

"Martin me dijo que el Presidente no quería que sea Marcela Pagano y yo le dije que me lo comunique el Presidente porque a mi me dijo que sea Marcela Pagano", señaló Zago.

