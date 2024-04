Oscar Zago: "Javier Milei quiere una alianza con el PRO y algunos se oponen"

Claudio Vidal advirtió que "si no hay recursos para Santa Cruz, no habrá Ley Bases ni Pacto de Mayo"

Después de haber sido desplazado como titular del bloque de Diputados de La Libertad Avanza, contó detalles de su conversación con Martín Menem: “El presidente de la Cámara de Diputados me llamó un minuto antes para decirme que no estaba acordado lo de Pagano y estaba acordado. Yo lo había consultado con el presidente. Teníamos el ok”. Luego, criticó las formas: “Me parece que se equivocaron en el funcionamiento, no corresponde. Si algunos diputados no conocen el reglamento… que se pongan a mirar un poco”.