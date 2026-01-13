Incendios en Chubut: declararon el estado de catástrofe en Epuyén Por unanimidad, el Concejo Deliberante determinó el Estado de Emergencia en siete áreas: ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria. Por + Seguir en







El fuego ya arrasó con unas 13 mil hectáreas.

El Concejo Deliberante de Epuyén declaró este martes el estado de catástrofe por los incendios que afectan el noroeste de la provincia de Chubut, mientras continúa el alerta ya que se reactivaron los focos, lo que podría derivar en la evacuación de los vecinos.

A través de la Ordenanza Número 1388/2026, los concejales de Epuyén declararon el Estado de Emergencia en siete áreas: ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria. Estará vigente, al menos, hasta el 30 de junio.

La medida fue aprobada por unanimidad y responde a la magnitud del desastre que comenzó el 5 de enero en El Hoyo, que ya arrasó con unas 13 mil hectáreas, destruyendo viviendas y colapsando los servicios de agua y luz.

Además, esta declaración le otorga facultades especiales al intendente, José Contreras, para realizar contrataciones directas y gestionar asistencia financiera urgente ante los gobiernos de la provincia y nacional, aunque sin los plazos administrativos habituales.

En tanto, la magnitud del incendio en Puerto Patriada obligó a extremar las precauciones, y por tal motivo las autoridades solicitaron a los vecinos que estén alertas ante la posibilidad de tener que evacuarlos en las próximas horas.