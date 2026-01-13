Los bombardeos rusos en Ucrania causaron el mayor número de muertes civiles desde 2022 Según estadísticas de Naciones Unidas, en 2025 murieron 2.514 personas en ciudades ucranianas por los ataques ejecutados por Rusia contra la población. Se trató de un aumento del 31% con respecto a 2024. Por + Seguir en







El 63% de las víctimas civiles en Ucrania, entre heridos y muertos, se produjeron en regiones cercanas al frente de batalla. Télam

Un informe de Naciones Unidas reveló que 2025 fue el año en el que murieron más civiles en Ucrania desde que comenzó la guerra con Rusia, de la que se cumplirán cuatro años el próximo mes de febrero. En total, unos 2.514 civiles fallecieron por los bombardeos rusos sobre la población, lo que significó una cifra 31% superior a la de 2024 y 70% por encima de 2023.

El año 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania, fue el más mortal desde el inicio de la guerra. En total, perdieron la vida unas 8.429 personas. Este número representó el 56% de los fallecimientos de la población que no formaba parte de las Fuerzas Armadas.

ataque ruso drones ucrania 4-12-25 Las víctimas se registraron en las regiones de Donetsk y Kherson, al este y sur del país, respectivamente. Según el reporte de Naciones Unidas, el primer año de la invasión rusa fue el más letal porque gran parte de la población civil no pudo escapar a tiempo de las zonas de combate entre las tropas, principalmente al este y sur ucraniano. Pero las bajas de personas comunes se incrementaron en 2025 por primera vez desde 2023. Para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el aumento de las cifras se explica por dos motivos.

En primer lugar, Rusia implementó los bombardeos periódicos de largo alcance sobre las ciudades ucranianas. Además, las tropas que responden a Putin reforzaron los ataques con drones bomba en las ciudades próximas al frente de batalla. Estos factores repercutieron en que el año pasado se hayan registrado más muertes civiles en el país que fue invadido en 2022.

Ataque Rusia - Ucrania 2-5-25 (1).png Stringer, Reuters El año pasado, Naciones Unidas publicó dos informes en los que denunció que el ejército ruso comete sistemáticamente crímenes de guerra al emprender ataques sobre población civil. Jersón, ubicada al sur de Ucrania, fue la principal ciudad que recibió estos bombardeos. Aquí, donde el río Dnipró separa a ambas tropas, las personas víctimas que no están involucradas en los enfrentamientos aumentaron en un 120%: 577 resultaron muertos y hubo 3.288 heridos.