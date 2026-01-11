11 de enero de 2026 Inicio
Javier Milei mantiene casi un 50% de imagen positiva y Axel Kicillof es el opositor más valorado

Así lo marcó un relevamiento de la consultora Opina Argentina, luego de que se cumplieran dos años de la asunción del libertario. El gobernador bonaerense lidera las valoraciones dentro del espacio opositor, con un 42% de imagen positiva.

Javier Milei cumplió su segundo año como mandatario el 10 de diciembre.

Javier Milei cumplió su segundo año como mandatario el 10 de diciembre.

Una encuesta de la consultora Opina Argentina expuso que el presidente Javier Milei mantiene un 48% de imagen positiva y un 51% de rechazo, aunque es el dirigente político con mejor reputación de Argentina. Además, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se sostiene como el opositor más valorado.

El relevamiento, realizado a 3.590 personas, marcó que el jefe de Estado conserva un 48% de aprobación y un 51% de mala recepción. Además, señaló que el grupo etario de entre 16 y 29 años es la franja con mayor imagen positiva de Milei, con un 54%.

En tal sentido, reveló que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escolta al mandatario como el dirigente político con mejor evaluación en Argentina, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel tiene apenas un 33% de buena reputación. Además, La Libertad Avanza supera al peronismo como el espacio con mayor intención de voto.

En tanto, Kicillof se mantiene como el principal opositor al gobierno de Milei con una aprobación del 42% y un rechazo del 57%. Por su parte, la expresidenta Cristina Kirchner tiene un respaldo del 38% y una imagen negativa del 61%. Asimismo, el exministro de Economía Sergio Massa cuenta con una percepción del 34%.

Por otro lado, el sondeo advirtió que el 48% de los encuestados evalúa que el contexto empeoró con respecto hace un año y el 42% señaló que se produjo una mejora. En este marco, Opina Argentina se refirió a los grupos con mayor adhesión al gobierno de Milei, ya que expresó que "continúa siendo principalmente constituida por hombres (el 45 % apoya al gobierno de Milei), jóvenes (46 %) y clase media (50 %)".

Javier Milei: "América Latina despertó de la pesadilla del socialismo del siglo XXI"

El presidente Javier Milei dijo que Latinoamérica se encuentra en un momento clave en cuanto a la política y la ideología en el que "pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI". Además, el mandatario argentino volvió a contar que se encuentra trabajando en la creación de un bloque de países paralelo al Mercosur y que esté alineado con "las ideas de la libertad".

Milei aprovechó el momento para volver a atacar a los gobiernos progresistas latinoamericanos, encabezados por Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, Gustavo Petro, en Colombia, y Claudia Sheinbaum, en México. "La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero, mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población", sostuvo presidente durante una entrevista concedida al canal CNN en español.

Por otra parte, el presidente aseguró que ya existen conversaciones avanzadas con al menos diez países de la región para crear una alianza libertaria latinoamericana y adelantó que el primer encuentro de estas naciones sucedería antes de abril de este año. "No tengo dudas, estoy trabajando activamente por eso", afirmó la reunión de jefes de Estado de derecha que, hasta el momento, no tiene nombre y el canciller Gerardo Werthein es el encargado de su diseño.

La entrevista de CNN al presidente argentino fue grabada hace semanas, antes de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas. De todos modos, Milei calificó al gobierno venezolano como una dictadura. "No lo llamaría invasión, lo llamaría liberación", se refirió Milei en relación a la posibilidad de que Washington realizara una intervención militar contra el régimen chavista.

