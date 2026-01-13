13 de enero de 2026 Inicio
Javier Milei viajará a Paraguay para firmar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Tras 20 años de negociación por un tratado de libre comercio, este sábado se oficializará en Asunción el acordado en 2019. Debe ser ratificado en el Congreso de cada país.

Javier Milei.

Javier Milei.

Javier Milei refleja su disconformidad con el Mercosur.

Javier Milei refleja su disconformidad con el Mercosur.

El presidente Javier Milei viajará a Asunción, Paraguay, para la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y los 27 países de la Unión Europea después de 20 años de negociación. El tratado, pactado en 2019, debe ser ratificado por el Poder Legislativo de cada país.

Este sábado quienes encabezan los Ministerios de Relaciones Exteriores de los cuatro miembros fundantes del Mercosur y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmarán el acuerdo con el presidente Santiago Peña como anfitrión. Milei irá y volverá en el día, según detallaron fuentes oficiales a Ámbito. El lunes iniciará su viaje a Davos para participar del Foro Económico Mundial.

El mandatario paraguayo envió invitaciones especiales a todos los mandatarios de la región y, además de Milei, Yamandú Orsi (Uruguay) confirmó que irá. Mientras que Lula da Silva (Brasil) está en duda, sí está confirmado el canciller brasileño, Mauro Vieira.

El presidente de Brasil y el jefe de Estado argentino se encuentran en su peor momento a nivel diplomático. Brasil dejó de representar los intereses de Argentina en Caracas, Venezuela, a raíz de acoso digital libertario. El canciller Pablo Quirno le pidió a Italia que se encargue de esa responsabilidad.

Las prioridades del gobierno de Javier Milei en el Congreso

Que Milei viaje para acompañar a Quirno en la firma es una señal de la importancia que tiene el acuerdo para el Gobierno, pero no se ve reflejada en el tratamiento que se le dará en el Congreso. Para las sesiones extraordinarias de febrero, La Libertad Avanza priorizará el tratamiento y la aprobación de la reforma laboral.

Para que el tratado de libre comercio con la Unión Europea comience a funcionar en pleno debe ser ratificado por el Parlamento. No solo en Argentina, sino en cada país firmante.

