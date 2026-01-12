13 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Habló la mujer acusada de generar los incendios en la Patagonia: "No le haría daño a mi casa ni a mi familia"

Se llama Rocío Brizuela y fue allanada por las autoridades, en el marco de la investigación. "La Policía no me dijo de qué me acusan. Buscaron y no encontraron nada", expresó.

Por

La mujer acusada habló con C5N.

La mujer acusada por el Fiscal Jefe de la Fiscalía de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, de haber originado los voraces incendios forestales en la Patagonia se defendió y expuso que se encuentra sorprendida por ser señalada como la responsable de las llamas.

Te puede interesar:

Chubut: la imagen que demuestra que "hubo intención criminal" en los incendios de la Patagonia

En diálogo con el móvil a cargo del periodista Bernardo Magnago en El Diario, por C5N, Rocío Brizuela cuestionó la acusación de Díaz Mayer, en el marco de la situación que mantiene en alerta a la Patagonia: "Me sorprende porque si la investigación va a ser por esos lados, es un desastre porque no voy a andar haciendo daño a mis propios animales, a mi propia casa y a mi propia familia. Necesito ayuda y no críticas".

incendios chubut
Chubut se mantiene en alerta por los incendios forestales.

Chubut se mantiene en alerta por los incendios forestales.

En tal sentido, relató un allanamiento en su casa. "Me despertó un policía con una orden de allanamiento, que no tenía a quién iba ni nada. Supuestamente, dice que es por investigación sobre el incendio. No entendimos mucho y nos quedamos sorprendidos. Me allanaron a mí y dos viviendas en el pueblo, que son amigos míos. La Policía no me dijo de qué me acusan. Buscaron y no encontraron nada. Se llevaron mi celular, el de mi mamá y el de mi pareja", expresó.

En tanto, la mujer, oriunda de la ciudad bonaerense de Pergamino, relató la situación de su domicilio: "Nosotros nos identificamos como mapuches y por eso estamos acá y aguantamos. No tenemos luz ni agua. Estamos en un bosque quemado. A mí se me quemó la casa y tengo dos caballos muertos. Desaparecieron mis perros y gatos. Yo trabajo en el lago, en Puerto Quintín".

Los nuevos indicios de la investigación por los incendios en Chubut apuntan a una "disputa por tierras"

El Fiscal Jefe de la Fiscalía de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, y el comisario general de la Policía de Chubut, Andrés García, brindaron este lunes una conferencia de prensa en la que dieron a conocer detalles de la investigación sobre los incendios forestales en la provincia, que podrían haber sido motivados por una "disputa por tierras" dentro de una comunidad mapuche.

El jefe de la policía chubutense explicó que, a partir del análisis de cámaras de seguridad de la zona, "llamó la atención a los investigadores que, minutos después de iniciado el incendio, se observa bajar a dos camionetas desde Puerto Patriada cargadas de elementos personales, tipo una mudanza, incluso varios elementos en cajas".

"Nos llamó la atención porque todos sabemos que la mayoría de los vecinos, debido a la virulencia con la que se inició el incendio, no llegaron a sacar siquiera su documentación personal", agregó García.

La sospecha de los investigadores se vio reforzada por dos testigos que se presentaron a declarar de manera espontánea y pidieron reservar su identidad, quienes informaron que también vieron a esos dos vehículos, y señalaron que pertenecían a una familia de la comunidad que está camino a Patriada, a escasos metros de donde se inició el incendio.

"Dentro de esta comunidad había una disputa por una cuestión de tierras. Había llegado hace poco más de dos años una mujer oriunda de la provincia de Buenos Aires, que exigía ser considerada integrante de esta comunidad. Esto la comunidad lo había rechazado y a partir de ahí se generó un conflicto", señaló el comisario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El fuego no da tregua en Chubut: las imágenes del incendio desde el drone de C5N

play

Jeff Sierra, periodista detenido en Venezuela, contó cómo fue torturado: "Nos acercaban un balde con cucarachas"

play

C5N en la masiva movilización convocada por Petro contra las amenazas de EEUU a Colombia

play

C5N en la frontera militarizada de Venezuela: festejos, rechazos e incertidumbre por el futuro

Nicolás Maduro deportó a los periodistas de C5N.

El día que Maduro le prohibió el ingreso a Venezuela al equipo periodístico de C5N

El nene ue trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar, donde permanece internado bajo pronóstico reservado.

Un nene de 8 años lucha por su vida tras un violento choque en La Frontera de Pinamar

Rating Cero

Alfredo Caseros en su obra Cha Cha Cha. 

Portazo de Alfredo Casero: furia, abandono y desconcierto

Romina Gaetani.

Romina Gaetani está en "alto riesgo" porque su ex "es excesivamente celoso y controlador", según especialistas

Luciano Castro

Luciano Castro: "Me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y más amo"

Esta interacción volvió a instalar preguntas sobre el trasfondo del contacto.

Lo dejó en offside: Wanda Nara reveló qué famoso la contactó apenas conoció su separación

El elenco se conforma por estrellas de Hollywood. 
play

Hoy en Netflix: fue muy premiada y es una de las películas que más se está viendo en 2026

Este perfume pertenece a la familia olfativa ámbar floral para mujeres.

Este es el perfume favorito de Marcela Kloosterboer: cuánto sale

últimas noticias

La cadena textil ya perdió el 13% en dos años de gobierno de Javier Milei

La cadena textil ya perdió el 13% de sus empleos en dos años de gobierno de Milei

Hace 1 hora
El nene ue trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar, donde permanece internado bajo pronóstico reservado.

Un nene de 8 años lucha por su vida tras un violento choque en La Frontera de Pinamar

Hace 1 hora
El texto que fue encontrado junto a las cabezas.

Aparecieron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador

Hace 2 horas
play

Habló la mujer acusada de generar los incendios en la Patagonia: "No le haría daño a mi casa ni a mi familia"

Hace 2 horas
Meteotsunami en Mar del Plata: el antecedente de 1954 que causó pánico en Playa Bristol

Meteotsunami en Mar del Plata: el antecedente de 1954 que causó pánico en Playa Bristol

Hace 2 horas