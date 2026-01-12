Habló la mujer acusada de generar los incendios en la Patagonia: "No le haría daño a mi casa ni a mi familia" Se llama Rocío Brizuela y fue allanada por las autoridades, en el marco de la investigación. "La Policía no me dijo de qué me acusan. Buscaron y no encontraron nada", expresó. Por + Seguir en







La mujer acusada habló con C5N.

La mujer acusada por el Fiscal Jefe de la Fiscalía de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, de haber originado los voraces incendios forestales en la Patagonia se defendió y expuso que se encuentra sorprendida por ser señalada como la responsable de las llamas.

En diálogo con el móvil a cargo del periodista Bernardo Magnago en El Diario, por C5N, Rocío Brizuela cuestionó la acusación de Díaz Mayer, en el marco de la situación que mantiene en alerta a la Patagonia: "Me sorprende porque si la investigación va a ser por esos lados, es un desastre porque no voy a andar haciendo daño a mis propios animales, a mi propia casa y a mi propia familia. Necesito ayuda y no críticas".

incendios chubut Chubut se mantiene en alerta por los incendios forestales. En tal sentido, relató un allanamiento en su casa. "Me despertó un policía con una orden de allanamiento, que no tenía a quién iba ni nada. Supuestamente, dice que es por investigación sobre el incendio. No entendimos mucho y nos quedamos sorprendidos. Me allanaron a mí y dos viviendas en el pueblo, que son amigos míos. La Policía no me dijo de qué me acusan. Buscaron y no encontraron nada. Se llevaron mi celular, el de mi mamá y el de mi pareja", expresó.

En tanto, la mujer, oriunda de la ciudad bonaerense de Pergamino, relató la situación de su domicilio: "Nosotros nos identificamos como mapuches y por eso estamos acá y aguantamos. No tenemos luz ni agua. Estamos en un bosque quemado. A mí se me quemó la casa y tengo dos caballos muertos. Desaparecieron mis perros y gatos. Yo trabajo en el lago, en Puerto Quintín".

Los nuevos indicios de la investigación por los incendios en Chubut apuntan a una "disputa por tierras" El Fiscal Jefe de la Fiscalía de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, y el comisario general de la Policía de Chubut, Andrés García, brindaron este lunes una conferencia de prensa en la que dieron a conocer detalles de la investigación sobre los incendios forestales en la provincia, que podrían haber sido motivados por una "disputa por tierras" dentro de una comunidad mapuche.

El jefe de la policía chubutense explicó que, a partir del análisis de cámaras de seguridad de la zona, "llamó la atención a los investigadores que, minutos después de iniciado el incendio, se observa bajar a dos camionetas desde Puerto Patriada cargadas de elementos personales, tipo una mudanza, incluso varios elementos en cajas". "Nos llamó la atención porque todos sabemos que la mayoría de los vecinos, debido a la virulencia con la que se inició el incendio, no llegaron a sacar siquiera su documentación personal", agregó García. La sospecha de los investigadores se vio reforzada por dos testigos que se presentaron a declarar de manera espontánea y pidieron reservar su identidad, quienes informaron que también vieron a esos dos vehículos, y señalaron que pertenecían a una familia de la comunidad que está camino a Patriada, a escasos metros de donde se inició el incendio. "Dentro de esta comunidad había una disputa por una cuestión de tierras. Había llegado hace poco más de dos años una mujer oriunda de la provincia de Buenos Aires, que exigía ser considerada integrante de esta comunidad. Esto la comunidad lo había rechazado y a partir de ahí se generó un conflicto", señaló el comisario.