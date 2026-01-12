12 de enero de 2026 Inicio
Javier Milei lanzó sus redes sociales en inglés de la mano de General Ancap

El personaje creado por Lilia Lemoine es el guía en los nuevos perfiles del Presidente que difundirán todo tipo de contenido sobre el economista en inglés.

General Ancap en el video de presentación de las cuentas en inglés de Javier Milei.

El presidente Javier Milei celebró el lanzamiento de sus redes sociales en inglés, que se dedican a difundir "todo sobre Milei, sus ideas y las últimas noticias", por lo que no son simples replicadoras de sus publicaciones. Esto último queda claro con el regreso de Capitán Ancap como guía en estos perfiles.

Javier Milei cumplió su segundo año como mandatario el 10 de diciembre.
"Hola, libertadores del mundo. Soy el General Ancap, definitivamente no soy Milei. Estoy aquí para guiarte a través de la cuenta oficial en inglés de nuestro héroe del mundo real, Javier Milei", se presentó el personaje animado del que Milei hizo cosplay junto a la diputada Lilia Lemoine hace siete años.

De esta forma, el economista libertario difundirá sus actividades, logros e ideas en inglés en Instagram, YouTube, X, TikTok y Facebook. Las cuentas profundizarán en la faceta de "influencer mundial" que mencionó General Ancap en el video de presentación.

El jefe de Estado finaliza dicho material con sus usuales gritos: "No tengan miedo, vayan y den la batalla contra el zurderío que se las vamos a ganar. Zurdos hijos de puta, tiemblen, la libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo!".

Según publicó Ámbito, la decisión de crear estos perfiles se consensuó en los despachos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del realizador audiovisual del oficialismo, Santiago Oría, quien definió a Milei como "líder global de la libertad" y elogió la creación de Lemoine.

Quién es el General Ancap, la creación de Lilia Lemoine

El General Ancap, originalmente nombrado God Emperor Ancap, es una creación de Lemoine, histórica cosplayer en Argentina. Ella misma supo meterse en la piel del personaje, como Capitana Ancap, para acompañar a Milei en una entrevista en Canal26 hace seis años.

"Nunca se sabe en qué pueden terminar las cosas pero... si te hace feliz y no molestás a nadie, HACELO!", aconsejó la actriz en X tras el lanzamiento de la cuenta en inglés del Presidente y recomendó seguirlo.

Lemoine había explicado que Ancap, acrónimo de Anarcocapitalismo, viene de "Liberland, la tierra de la libertad" y que acude a "todos los países donde hay necesidad de libertad de los individuos". Por fuera de la ficción, la República Libre de Liberland es una micronación sin reconocimiento internacional que reclama una porción de tierra de 7 kilómetros disputada oficialmente por Croacia y Serbia.

Milei hizo cosplay del God Emperor Ancap por primera vez en 2019 para asistir a la Otacon Party realizada por Jigoku Producciones. Además de la maquilladora, lo acompañó el Partido Libertario para sumar afiliados en el evento.

De haber sabido que Milei representaba algo más que un personaje raro de internet, no lo dejábamos subir. Porque ahora nos asocian a algo que nada tiene que ver con nuestra postura”, había declarado Federico Albornoz, youtuber y parte de la organización en Jigoku Producciones, luego del evento.

