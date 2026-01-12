12 de enero de 2026 Inicio
X suspendió la cuenta en inglés de Javier Milei horas después de que la anunciara

El algoritmo de la red social de Elon Musk consideró que el nuevo perfil oficial del Presidente "incumplió las reglas de X".

General Ancap

La cuenta oficial en inglés del presidente Javier Milei fue suspendida en X apenas horas después de ser anunciada por el jefe de Estado. "Cuenta suspendida. X suspende las cuentas que incumplen con las Reglas de X", se lee en el perfil cuando se lo busca en la red social de Elon Musk.

El reglamento de la plataforma es amplio y penaliza comportamientos que van desde sospechas de spam o usos de bots hasta "discurso de odio" y "acoso", según lo considere el equipo que evalúa las denuncias realizadas en la aplicación o la página web. Sin embargo, no se especifica por qué fue suspendido el perfil del mandatario.

Según publicó Ámbito, la decisión de crear estos perfiles se había consensuado en los despachos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del realizador audiovisual del oficialismo, Santiago Oría, quien definió a Milei como "líder global de la libertad".

La cuenta se dedicaba a difundir "todo sobre Milei, sus ideas y las últimas noticias", por lo que no son simples replicadoras de sus publicaciones. Esto último quedó claro con el regreso de Capitán Ancap como guía en estos perfiles. Todavía quedan en pie los de Instagram, YouTube, TikTok y Facebook.

Quién es el General Ancap, la creación de Lilia Lemoine

El General Ancap, originalmente nombrado God Emperor Ancap, es una creación de la diputada Lilia Lemoine, histórica cosplayer en Argentina. Ella misma supo meterse en la piel del personaje, como Capitana Ancap, para acompañar a Milei en una entrevista en Canal26 hace seis años.

"Nunca se sabe en qué pueden terminar las cosas pero... si te hace feliz y no molestás a nadie, HACELO!", aconsejó la actriz en X tras el lanzamiento de la cuenta en inglés del Presidente y recomendó seguirlo.

Lemoine había explicado que Ancap, acrónimo de Anarcocapitalismo, viene de "Liberland, la tierra de la libertad" y que acude a "todos los países donde hay necesidad de libertad de los individuos". Por fuera de la ficción, la República Libre de Liberland es una micronación sin reconocimiento internacional que reclama una porción de tierra de 7 kilómetros disputada oficialmente por Croacia y Serbia.

Milei hizo cosplay del God Emperor Ancap por primera vez en 2019 para asistir a la Otacon Party realizada por Jigoku Producciones. Además de la maquilladora, lo acompañó el Partido Libertario para sumar afiliados en el evento.

De haber sabido que Milei representaba algo más que un personaje raro de internet, no lo dejábamos subir. Porque ahora nos asocian a algo que nada tiene que ver con nuestra postura”, había declarado Federico Albornoz, youtuber y parte de la organización en Jigoku Producciones, luego del evento.

