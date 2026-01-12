"Me equivoqué": Marcela Feudale pidió perdón por responsabilizar a dos israelíes del inicio del fuego en Chubut

Marcela Feudale había responsabilizado a "dos israelíes" de iniciar los incendios en Chubut y este lunes pidió perdón al aire de su programa Feudalísima en radio 10 y, tras una advertencia de la DAIA y una crítica del presidente Javier Milei por X, reconoció que se equivocó "muy mal".
"Nada ni nadie me quitara la posibilidad que tengo de pedir perdón muy fuerte y con muchas ganas", remarcó la periodista y recordó que el 7 de octubre de 2023 "el antisemitismo y el antisionismo aumentó en todo el mundo, demonizando al Estado de Israel, acusándolo de genocida y cuestionando su derecho a existir y a defenderse".
La conductora explicó que "la información estaba incorrectamente chequeada", lo asumió como "una impericia" y se disculpó con su audiencia, a quien "precisión y lealtad por la confianza que depositan día a día".
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Radio10/status/2010861452354002991?s=20&partner=&hide_thread=false
Feudale negó la acusación de antisemita en su contra y aclaró: "No me canso de alertar en redes y medios sobre las consecuencias de la violencia discursiva". También reconoció que fue víctima de ello "sin quererlo".
"Seré yo misma quien encamine mi labor a que este error sea adecuadamente enmendado", prometió la comunicadora.
Las críticas de Javier Milei, la DAIA y Eduardo Feinmann a Marcela Feudale
El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Mauro Berenstein, le había advertido en X que "señalar sin pruebas a 'dos israelíes'" como responsables de los incendios "genera estigmas, refuerza una narrativa antijudía y odio". "Los medios tienen una enorme responsabilidad: la mentira no es opinión", sentenció.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DAIAArgentina/status/2010137245270061096&partner=&hide_thread=false
La conductora invitó a Berenstein a charlar, que la conozca y la escuche tras los posteos en X y le compartió su trabajo en Infobae sobre hechos históricos vividos por la comunidad judía. "Mi especialización en el campo de la Historia siempre fue El Periodo Entreguerras. Después de lo leído no entra en mí posibilidad discriminatoria alguna", le aclaró.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SoyFeudaleM/status/2010345932550709713&partner=&hide_thread=false
Milei se había hecho eco de la afirmación de Feudale a través de la red social de Elon Musk y le dedicó un posteo: "El lado oscuro de Argentina. Fin". Aunque quien inició el señalamiento fue el periodista Eduardo Feinmann al reaccionar en vivo a Feudalísima y advertir en X la falsedad de la información.
"Fue un comentario mentiroso y anti israelí, anti judío y antisemita", acusó el conductor de A24 y radio Mitre. Feudale le respondió también en X al final del programa: "Si la fuente que me informo es errónea, yo solo hablaba de la posible comisión de un delito sin ánimo ulterior alguno. Por lo que si se comprendió otra cosa, solo resta pedir disculpas. Cosa que no me molesta en absoluto".
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2009984439552815600&partner=&hide_thread=false