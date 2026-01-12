"Me equivoqué": Marcela Feudale pidió perdón por responsabilizar a dos israelíes del inicio del fuego en Chubut

Tras una advertencia de la DAIA, la conductora se disculpó por difundir una noticia falsa en relación al origen del fuego en la Patagonia. "Sí, me equivoqué, muy mal", reconoció.

Marcela Feudale había responsabilizado a "dos israelíes" de iniciar los incendios en Chubut y este lunes pidió perdón al aire de su programa Feudalísima en radio 10 y, tras una advertencia de la DAIA y una crítica del presidente Javier Milei por X, reconoció que se equivocó "muy mal" .

"Nada ni nadie me quitara la posibilidad que tengo de pedir perdón muy fuerte y con muchas ganas ", remarcó la periodista y recordó que el 7 de octubre de 2023 "el antisemitismo y el antisionismo aumentó en todo el mundo, demonizando al Estado de Israel, acusándolo de genocida y cuestionando su derecho a existir y a defenderse".

La conductora explicó que " la información estaba incorrectamente chequeada ", lo asumió como "una impericia" y se disculpó con su audiencia, a quien "precisión y lealtad por la confianza que depositan día a día".

Feudale negó la acusación de antisemita en su contra y aclaró: " No me canso de alertar en redes y medios sobre las consecuencias de la violencia discursiva ". También reconoció que fue víctima de ello "sin quererlo".

“ME EQUIVOQUÉ Y PIDO DISCULPAS” El descargo de Marcela Feudale por sus dichos sobre el origen de los incendios en la Patagonia. #Feudalísima pic.twitter.com/RmTjjrHuFJ

"Seré yo misma quien encamine mi labor a que este error sea adecuadamente enmendado", prometió la comunicadora.

Las críticas de Javier Milei, la DAIA y Eduardo Feinmann a Marcela Feudale

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Mauro Berenstein, le había advertido en X que "señalar sin pruebas a 'dos israelíes'" como responsables de los incendios "genera estigmas, refuerza una narrativa antijudía y odio". "Los medios tienen una enorme responsabilidad: la mentira no es opinión", sentenció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DAIAArgentina/status/2010137245270061096&partner=&hide_thread=false Mauro Berenstein, presidente de la DAIA:@soyfeudalem Señalar sin pruebas a “dos israelíes”como responsables de incendios es irresponsable y peligroso. Genera estigmas, refuerza una narrativa antijudía y odio. Los medios tienen una enorme responsabilidad: la mentira no es… https://t.co/cvbRTwvuvs — DAIA (@DAIAArgentina) January 10, 2026

La conductora invitó a Berenstein a charlar, que la conozca y la escuche tras los posteos en X y le compartió su trabajo en Infobae sobre hechos históricos vividos por la comunidad judía. "Mi especialización en el campo de la Historia siempre fue El Periodo Entreguerras. Después de lo leído no entra en mí posibilidad discriminatoria alguna", le aclaró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SoyFeudaleM/status/2010345932550709713&partner=&hide_thread=false Buen día. Voy a dejarles acá algunos de mis trabajos para los medios realizados en estos últimos años q a la claras demuestran quien soy, como vivo que hago. Mi especialización en el campo de la Historia siempre fue El Periodo Entreguerras. Después de lo leído no entra en mi… pic.twitter.com/yMeTfINJ51 — Marcela Feudale (@SoyFeudaleM) January 11, 2026

Milei se había hecho eco de la afirmación de Feudale a través de la red social de Elon Musk y le dedicó un posteo: "El lado oscuro de Argentina. Fin". Aunque quien inició el señalamiento fue el periodista Eduardo Feinmann al reaccionar en vivo a Feudalísima y advertir en X la falsedad de la información.

"Fue un comentario mentiroso y anti israelí, anti judío y antisemita", acusó el conductor de A24 y radio Mitre. Feudale le respondió también en X al final del programa: "Si la fuente que me informo es errónea, yo solo hablaba de la posible comisión de un delito sin ánimo ulterior alguno. Por lo que si se comprendió otra cosa, solo resta pedir disculpas. Cosa que no me molesta en absoluto".