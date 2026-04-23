ANSES paga $562.999 a un grupo de familias: quiénes acceden en mayo 2026

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La AUH de ANSES tendrá un aumento del 3,38% en mayo de 2026 por la actualización por inflación.
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La Tarjeta Alimentar mantiene sus valores sin cambios respecto a meses anteriores.
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Algunas familias pueden alcanzar ingresos cercanos a $562.999 al combinar beneficios.
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El monto final depende de la cantidad de hijos y condiciones del grupo familiar.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará hasta $562.999 en mayo de 2026 a determinadas familias que combinan la Asignación Universal por Hijo (AUH) con la Tarjeta Alimentar, en función de la cantidad de hijos y situaciones particulares como discapacidad.
AUH de ANSES: monto con aumento en mayo 2026
Con el incremento del 3,38%, la AUH se actualiza y modifica los ingresos mensuales de los beneficiarios. Como ocurre habitualmente, Anses liquida el 80% del monto, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.
El ingreso neto por hijo queda en $113.028, mientras que para hijos con discapacidad asciende a $368.035. Este esquema impacta directamente en el total que perciben las familias mes a mes.
Tarjeta Alimentar de ANSES: montos de mayo 2026
El refuerzo de la Tarjeta Alimentar continúa sin modificaciones. Los valores vigentes son de $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más. Este beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos, lo que lo convierte en un complemento clave dentro del ingreso familiar.
Quiénes pueden cobrar $562.999 en mayo 2026 con ANSES
El monto de $562.999 corresponde a un caso específico: una familia con dos hijos, uno de ellos con discapacidad. En ese escenario, se suman $368.035 por el hijo con discapacidad, $113.028 por el segundo hijo y $81.936 de la Tarjeta Alimentar.
Madre hijo AUH 3
La Tarjeta Alimentar funciona como complemento fijo para la compra de alimentos.
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De esta manera, el ingreso total alcanza los $562.999, aunque puede variar según la composición del hogar. Anses recuerda que todos los pagos se realizan de forma automática y que es clave mantener los datos actualizados para evitar demoras.