ANSES paga $562.999 a un grupo de familias: quiénes acceden en mayo 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los valores actualizados de las asignaciones que determinan cuánto cobrarán ciertos hogares durante el quinto mes del año. Por + Seguir en







El aumento de la AUH impacta en los ingresos mensuales de millones de familias. Freepik

La AUH de ANSES tendrá un aumento del 3,38% en mayo de 2026 por la actualización por inflación.





La Tarjeta Alimentar mantiene sus valores sin cambios respecto a meses anteriores.





Algunas familias pueden alcanzar ingresos cercanos a $562.999 al combinar beneficios.





El monto final depende de la cantidad de hijos y condiciones del grupo familiar. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará hasta $562.999 en mayo de 2026 a determinadas familias que combinan la Asignación Universal por Hijo (AUH) con la Tarjeta Alimentar, en función de la cantidad de hijos y situaciones particulares como discapacidad.

ANSES AUH 1.png Los pagos se acreditan automáticamente en la cuenta del beneficiario. Freepik

AUH de ANSES: monto con aumento en mayo 2026 Con el incremento del 3,38%, la AUH se actualiza y modifica los ingresos mensuales de los beneficiarios. Como ocurre habitualmente, Anses liquida el 80% del monto, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

El ingreso neto por hijo queda en $113.028, mientras que para hijos con discapacidad asciende a $368.035. Este esquema impacta directamente en el total que perciben las familias mes a mes.

Tarjeta Alimentar de ANSES: montos de mayo 2026 El refuerzo de la Tarjeta Alimentar continúa sin modificaciones. Los valores vigentes son de $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más. Este beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos, lo que lo convierte en un complemento clave dentro del ingreso familiar.