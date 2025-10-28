Guillermo Francos descartó cambiar de cargo en el Gobierno: "No creo que esté en la posición de ir a otro lugar" El jefe de Gabinete se refirió a los cambios que evalúa el Gobierno luego del resultado electoral en las legislativas nacionales y aclaró que el Presidente nunca le planteó un eventual alejamiento. "Hubo mucha operación política", sentenció. Por







El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, descartó este martes ocupar otro rol en la estructura de Gobierno luego de la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales. "No creo que esté en la posición de ir a otro lugar", señaló en medio de las versiones que indicaban su eventual alejamiento del cargo.

"Empecé siendo ministro de Interior, el Presidente me pidió que fuera Jefe de Gabinete. ¿Qué puedo cumplir? Creo que nada. He cumplido un rol que el Presidente valora, si él cree que tiene que generar un cambio lo hará, pero no creo que yo esté en la posición de ir a ningún otro lugar dentro del Estado", sentenció Francos en una entrevista por radio La Red.

En el mismo sentido, remarcó que Milei nunca le planteó la posibilidad de que deje la jefatura de gabinete y que "cumplí un rol que Milei valora".

Guillermo Francos Santiago Caputo Las versiones marcaban que Guillermo Francos iba a dejar la jefatura de Gabinete y se remplazado por Santiago Caputo.

Para Francos, "hubo mucha operación política". "Lo que le digo a todo el mundo es que el Presidente nunca me hizo un comentario sobre esto. Tengo una relación de muchos años con él, que tiene la confianza para transmitirme cualquier dificultad que crea que puede suceder. No me dijo nada, sigo en mi cargo, ahora con mucha más tranquilidad, con muchos más legisladores", concluyó.