El Gobierno redujo los impuestos a la importación de juguetes

La medida apunta ampliar la oferta y reduce de 35 a 20% los aranceles de 14 categorías de los artículos de entretenimiento, que incluyen triciclos, patinetas y muñecos, entre otros.

Por
La medida reduce de 35 a 20% los aranceles de importación de 14 categorías.

La medida reduce de 35 a 20% los aranceles de importación de 14 categorías.

El Gobierno redujo a 20% los aranceles de importación de 14 categorías de juguetes, que hasta ahora era de 35%. Esto se hizo con el objetivo de aumentar la oferta local y reducir los precios a los consumidores. De este modo, queda alineado con el nivel del Mercosur.

A través del Decreto 781/2025, se confirmó la reducción de los aranceles de triciclos, patinetas, juguetes con ruedas, muñecas y muñecos, coches, rompecabezas, entre otros. Los aranceles por encima del nivel del Mercosur con fines recaudatorios y de protección de la industria local.

Esto desalentó las importaciones, redujo la competencia e inversiones, lo que hizo que aumenten los precios. Asimismo, un relevamiento comparativo regional indicó que Argentina sigue siendo un país con los juguetes más caros.

Uno de los ejemplos es el muñeco transformable de una franquicia internacional, vale $60.000 en Argentina, mientras que en Colombia lo venden por $40.000, en Brasil y Chile $20.000 y en México por $15.000.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ComercioArg/status/1984199977133031533&partner=&hide_thread=false

“Incluso juguetes que no pertenecen a franquicias internacionales, como patines infantiles de similares características, que en Argentina cuestan $87.000, en Brasil, Chile y Colombia se consiguen por valores cercanos a los $50.000 (42,5% más baratos)”, indica el comunicado de Industria y Comercio.

Por último, indica que “el Decreto actualiza la Lista Nacional de Excepciones al arancel del Mercosur incluyendo las baterías con acumuladores interconectados de hasta 18 módulos y de tensión máxima de hasta 2.500 V por módulo, con un arancel de importación del 0%. El objetivo es facilitar el desarrollo de proyectos energéticos y alinear la descripción arancelaria de las baterías con la disponibilidad internacional de este tipo de equipos, en el marco de la Convocatoria Abierta Nacional e Internacional ‘Almacenamiento AlmaGBA’”.

