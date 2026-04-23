Llega un gran diluvio que durará cuatro días: rige una alerta meteorológica por lluvias y tormentas

En paralelo al arribo del frío polar, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por precipitaciones intensas que durarán varios días en varias provincias de Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y lluvias para varias provincias de Argentina. El diluvio se mantendrá durante cuatro días seguidos, estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

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Las provincias bajo alerta por tormentas son Chaco, Santa Fe, Formosa y Corrientes , en estas áreas se presentarán lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

En las ciudades de Formosa capital, Resistencia y Posadas, provincia de Misiones , las lluvias serán intensas y se mantendrán desde el jueves al domingo aproximadamente. La máximas alcanzarán los 25 grados y 17 de mínima.

Desde Meteored informaron que "las precipitaciones se concentran sobre la región del Litoral, con acumulados que alcanzan entre 60 mm y 80 mm en sectores del norte de Corrientes, sur de Misiones y este de Chaco y pueden extenderse hacia el oeste. Este comportamiento responde a la persistencia de humedad en capas bajas y forzantes dinámicos en niveles medios".

Resistencia 23-4-26 En Resistencia se esperan que las lluvias y tormentas duren cuatro días.

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De acuerdo al pronóstico, el día en que llegará este cambio meteorológico será el lunes 27 de abril. Según los datos del SMN, esa jornada será la más fría de la semana, con una temperatura mínima que descenderá hasta los 9 grados.

La máxima, por su parte, apenas rozará los 19 grados, consolidando una jornada de invierno anticipado en plena capital. El martes 28 continuará el clima frío en toda la región.

Frío, viento, temperatura extrema Sorpresivo descenso de las temperaturas para CABA.

Habrá un leve aumento en el termómetro, con una mínima que se ubicará en los 11 grados, apenas dos puntos por encima del día anterior. Mientras que la temperatura máxima pronosticada es de 18 grados, manteniendo un ambiente fresco durante toda la tarde.

Las condiciones de estabilidad acompañarán este descenso térmico, con baja probabilidad de precipitaciones, pero con una presencia constante de viento frío. Se recomienda a la población tomar recaudos ante este cambio brusco, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche, cuando el frío polar se hará sentir con mayor intensidad.

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