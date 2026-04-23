Esto es lo que tenés que hacer urgente si te suspenden la AUH de ANSES en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social advirtió sobre controles clave que pueden frenar el cobro y explicó cómo regularizar la situación para no perder el beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) indicó que, si se suspende la Asignación Universal por Hijo (AUH) en mayo de 2026 , es fundamental ingresar a Mi Anses , revisar el motivo del bloqueo y regularizar la situación cuanto antes para recuperar el cobro.

No presentar la Libreta AUH es uno de los principales motivos de baja.

La falta de actualización de datos puede generar la suspensión del cobro de la AUH de ANSES.

Uno de los pasos clave es verificar el estado del beneficio dentro de Mi Anses, donde se puede consultar si existe alguna observación o inconsistencia en los datos . Mantener la información personal y del grupo familiar actualizada es esencial para evitar interrupciones.

Entre los motivos más frecuentes de suspensión se encuentran cambios en la situación laboral , como acceder a un empleo registrado o superar los ingresos permitidos . También puede ocurrir si el hijo cumple 18 años o si hay inconsistencias en la información cargada.

Otro punto determinante es la presentación de la Libreta AUH , que acredita controles de salud, vacunación y asistencia escolar . Si no se entrega en tiempo y forma, el organismo puede frenar el pago hasta que se complete el trámite.

AUH de ANSES: qué tengo que hacer si me suspenden la prestación

Si el beneficio es suspendido, el primer paso es ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social a Mi Anses y revisar la sección “Hijos – Mis Asignaciones”. Allí se detalla el motivo del bloqueo y los pasos a seguir. En muchos casos, la solución es administrativa: actualizar datos, cargar documentación faltante o presentar la Libreta. Una vez regularizada la situación, el pago suele restablecerse.

AUH 1 ANSES.png La Libreta AUH es obligatoria para mantener el beneficio activo. Freepik

Sin embargo, si la baja responde a un cambio estructural, como un empleo formal o la salida del país por más de 90 días, el beneficio puede no recuperarse. En esos casos, el titular deja de cumplir con los requisitos del programa. Si el sistema no refleja la actualización, se puede iniciar un reclamo o solicitar un turno para atención presencial.