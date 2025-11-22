Guillermo Francos habló por primera vez de su salida del Gobierno: "No me olvido, pero no guardo rencores" A tres semanas de su renuncia, el exjefe de Gabinete contó cómo fue su ida de la gestión libertaria y señaló "las presiones" que recibió el presidente Milei para reemplazarlo: "Estaba en una situación compleja", expresó. Por







El exfuncionario, de 75 años, presentó su renuncia en medio de cambios en el Gabinete. Redes Sociales

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos habló este sábado por primera vez de su salida del Gobierno, a tres semanas de su renuncia, y admitió que el presidente Javier Milei recibió presiones para que abandone su cargo de jefe de ministros tras las elecciones: “No olvido, pero no guardo rencores”, afirmó.

En una entrevista con Radio Mitre, el exfuncionario de la gestión libertaria se refirió a cómo fue su ida de la gestión libertaria y contó sus sensaciones: “Estoy bien, asumiendo que ya no soy jefe de Gabinete, viendo que Argentina sigue un rumbo totalmente claro y esto se verá reflejado en los años venideros".

Además, añadió: “Poquito antes de la elección se mencionaban muchos cambios de ministros. A mí me mandaban a distintos lugares y seguía esta ola de versiones. Yo hablé con el Presidente después de la elección. Como yo veía esa situación me imaginé que el Presidente tenía que tomar una determinación sobre esto y le estaba costando”.

francos adorni Francos y Adorni, en la transición del cargo de jefe de Gabinete. En ese mismo sentido, Francos aseguró que Javier Milei "ha tenido presiones de distintos tipos por el tema de la conformación de su Gabinete y dijo que iba a hacer lo necesario para tener un equipo coordinado y trabajar en conjunto. Yo le dije que tenía mi renuncia a disposición, que no quería ser un estorbo, y le presenté mi renuncia”.

En el balance de su paso por el Gobierno, Francos admitió que se vio sorprendido por "el reconocimiento de la gente" en su dos años de gestión. “Me voy mucho más agradecido con el Presidente por haberme dado la oportunidad de haber trabajado en estos dos años. En cualquier grupo humano hay diferencias, pero ya está. Yo no guardo rencores. No me olvido, pero no guardo rencores”, afirmó el ex funcionario.