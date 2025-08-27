Cristina Kirchner cuestionó al Gobierno por el fentanilo y el escándalo de coimas: "No se hacen cargo de nada"

La expresidenta envió un audio al encuentro de trabajadores de la salud junto a Axel Kicillof en Pilar, donde criticó duramente a Javier Milei por el deterioro del sistema sanitario, la falta de medicamentos y el caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Cristina Kirchner cuestionó al Gobierno por las muertes con fentanilo y el escándalo de corrupción: "No se hacen cargo de nada"

La expresidenta Cristina Kirchner reapareció este miércoles con un mensaje de fuerte tono político al participar, a través de un audio, del encuentro con trabajadores de la salud que encabezó Axel Kicillof en Pilar. Desde allí, apuntó de lleno contra el Gobierno de Javier Milei por el ajuste en el sistema sanitario, las muertes vinculadas al consumo de fentanilo y el reciente caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

“Agradezco a los profesionales de la salud por defender el sistema público en medio de un vendaval que provoca la escasez de recursos por el abandono explícito del desgobierno de Milei”, comenzó Cristina, para luego advertir: “Ha sido tal la velocidad y la profundidad del deterioro que realmente parece una eternidad. Ajuste a los que menos tienen y los más vulnerables, con impacto de lleno en la salud de las grandes mayorías”.

La exmandataria enumeró los recortes del Ejecutivo: el retiro de medicamentos gratuitos del PAMI, el freno a la entrega de psicofármacos y vacunas, el desfinanciamiento de programas sanitarios y el “ataque sistemático” a hospitales de referencia como el Garrahan y el Bonaparte.

“Hoy hay jubilados que parten en tres la pastilla de la presión porque no les alcanza . Me hace acordar al 2001, cuando las madres compraban pañales por unidad en los kioscos”, graficó.

En ese marco, Cristina vinculó la política de desregulación del oficialismo con el drama de las muertes por fentanilo y recordó que en noviembre del año pasado había advertido por las desregulaciones de Federico Sturzenegger. “Fue casi una premonición lo que dije en noviembre. Ajustan y desregulan todo el sector de salud y, en especial, al Anmat, provocando por falta de control la muerte de 96 personas hasta ahora. No duden: la desregulación también puede matar”.

También recordó que fue durante su gobierno, en 2011, cuando se reguló por primera vez el fentanilo, mientras que “en 2016 el gobierno de Macri, hoy socio minoritario de los hermanitos Milei, lo sacó de esa categoría”. Y retrucó las acusaciones oficialistas: “Son muy caraduras. No se hacen cargo de nada. La culpa es siempre de otros, y por supuesto de los kukas”.

Finalmente, la exjefa de Estado se refirió al caso de corrupción que golpeó a la Andis, donde se conocieron audios del exdirector Diego Spagnuolo sobre supuestas coimas.

"En noviembre también pregunté por qué no desregulaban la importación de medicamentos genéricos, así bajaban los precios y temíamos una mayor capacidad de gestionar presupuestos sanitarios. Si seré idiota. Mirá si les va a interesar bajar los precios a los medicamentos si cobraban coimas por los porcentajes de los medicamentos facturados para discapacitados", expresó.

Y continuó "No es un relato kuka. Lo escuchamos todos los argentinos de la boquita del abogado y amigo personal de Milei, al que nombró director de la Agencia Nacional de Discapacidad y después rajó cuando se armó el quilombo. Escuchamos hasta el porcentaje que cobraba la hermana del Presidente".

Y cerró con una comparación judicial: “Eva Mieri estuvo 13 días presa en Ezeiza por ser acusada de tirar bosta en una vereda. ¿Qué pasó con la doctrina Irurzun? Ahora los acusados son el Presidente, la hermana, su abogado y los primitos Menem. Todos en ejercicio del poder. Qué Argentina, qué justicia”.