Adiós a los techos blancos: 5 alternativas para estar a la moda en 2026

Ideas simples, efectos visuales inmediatos y recursos accesibles convierten a los techos en un elemento capaz de definir una habitación por completo.

La renovación del techo se volvió una de las propuestas más influyentes del año , dejando atrás la clásica superficie blanca para abrir paso a colores intensos, materiales naturales y acabados con presencia propia. Esta transformación permite cambiar la sensación de un espacio sin grandes intervenciones.

Durante décadas, el blanco fue la elección predilecta por su neutralidad, aunque la nueva corriente decorativa impulsa a explorar opciones que sumen carácter y calidez . La mirada se dirige hacia arriba como una oportunidad para reforzar la identidad estética de cualquier ambiente.

Ideas simples, efectos visuales inmediatos y recursos accesibles convierten a los techos en un elemento capaz de definir una habitación por completo, invitando a experimentar con el color, la textura y la luz.

Los tonos intensos como azul petróleo, terracota oscura, verde bosque o gris carbón se ubican como favoritos para generar espacios más íntimos. Estas gamas crean un clima cálido y reducen visualmente la altura, logrando ambientes que resultan más reconfortantes.

Los beiges tostados, arenas suaves, tonos manteca y rosados pálidos son ideales para quienes buscan una renovación leve pero visible. Aportan luminosidad y una impronta natural, especialmente apreciada en hogares con estética mediterránea o influencias orgánicas.

Materiales y relieves artesanales

El 2026 impulsa propuestas que llevan al techo texturas de madera, fibras naturales, estucos o microcemento. Estos materiales ofrecen un plus estético en ambientes minimalistas, otorgando personalidad sin necesidad de modificar el resto de la habitación.

Efecto inmersivo pintando paredes y techo del mismo tono

Una de las apuestas más fuertes del año consiste en utilizar un único color para envolver el espacio completo. Esta elección resulta especialmente funcional en superficies pequeñas, dado que elimina cortes visuales y genera una continuidad que amplía la percepción del ambiente.

Techo colores Pinterest

Techos que interactúan con la iluminación

Con la creciente presencia de lámparas escultóricas y luces cálidas difusas, el techo se redefine como un soporte ideal para potenciar esos puntos de luz. Inclinarse por un tono mate o contrastante permite destacar luminarias y generar una atmósfera más equilibrada.