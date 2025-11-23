Casos $Libra y Andis: Maximiliano Ferraro reveló ingresos de Diego Spagnuolo y Mauricio Novelli a la quinta de Olivos El presidente de la Comisión Investigadora de Libra reveló registros que muestran que Diego Spagnuolo y Mauricio Novelli entraron a la Quinta de Olivos el 10 de noviembre sin dejar constancia de salida. Por







Caso $Libra y corrupción en Andis: Maximiliano Ferraro reveló ingresos de Spagnuolo y Novellis a la quinta de Olivos

El diputado de la Coalición Cívica y titular de la Comisión Investigadora de Libra, Maximiliano Ferraro, difundió este domingo registros de movimientos que vuelven a comprometer al ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El funcionario, que días atrás negó ante la Justicia las acusaciones por presunto cobro de coimas, aparece ingresando a la Quinta de Olivos el 10 de noviembre del año pasado sin constancia de salida.

image Ferraro precisó que ese día, a las 18.46, Spagnuolo entró a la residencia presidencial, mientras que ocho minutos antes lo había hecho Mauricio Novelli, organizador del Tech Forum y también involucrado en la trama de Libra. Ninguno de los dos registra el egreso.

"Domingo 10 de noviembre de 2024, Quinta de Olivos. 18:38 ingresa Novelli. 18:46 ingresa Spagnuolo. No consta salida. Esa noche, quienes luego aparecen en la trama de $LIBRA y ANDIS habrían compartido mesa con el Presidente", señaló el diputado.

El documento de la Comisión Investigadora, presentado la semana pasada, determinó que la promoción pública que el presidente Javier Milei hizo de un “negocio privado” desde una cuenta oficial fue condición necesaria para que la estafa con la criptomoneda Libra pudiera concretarse. A partir de ese análisis, la comisión instó al Congreso a evaluar el posible “mal desempeño” del mandatario en el ejercicio de sus funciones.