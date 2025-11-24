24 de noviembre de 2025 Inicio
El ejercicio sencillo del gimnasio que sirve para quemar grasa y ganar músculo

Es un entrenamiento de cuerpo completo que involucra piernas, core y parte superior.

La máquina de remo es muy común en los gimansios y fácil de utilizar.

La máquina de remo es muy común en los gimansios y fácil de utilizar.

  • La máquina de remo es un ejercicio de bajo impacto que entrena el cuerpo de forma integral.
  • El trabajo del cuerpo es completo ya que involucra piernas, core y parte superior.
  • Eleva la frecuencia cardíaca, quema calorías rápidamente y mejora la resistencia cardiovascular.
  • Fortalece la espalda alta y ayuda a mejorar la postura, siendo ideal para evitar problemas articulares.

El entrenamiento con máquina de remo es una actividad de bajo impacto que proporciona beneficios excepcionales, convirtiéndola en una de las mejores inversiones de tiempo en el gimnasio. Es uno de los equipos de fitness más completos y efectivos.

Al ser uno de los pocos ejercicios que involucra casi todos los grupos musculares principales, logra trabajar el cuerpo de forma integral. Gran parte del entrenamiento se concentra en las piernas, puntualmente en cuádriceps, isquiotibiales y glúteos que funcionan como los motores principales del movimiento. Sin embargo, los abdominales y lumbares también se activan para estabilizar el tronco y transferir la potencia de las piernas a la parte superior del cuerpo.

La espalda (dorsales, trapecios), hombros y brazos (bíceps) trabajan en conjunto al momento de tirar hacia atrás de la empuñadura, así como también en su regreso, si este se realiza como corresponde de forma lenta.

máquina de remo

Debido a la gran cantidad de grupos musculares involucrados, la máquina de remo puede quemar calorías a un ritmo muy alto. Es una herramienta fantástica si tu objetivo es la pérdida de peso o la definición muscular en general.

Beneficios de la máquina de remo

Al involucrar tantos músculos a la vez, el remo eleva rápidamente la frecuencia cardíaca, mejorando significativamente la resistencia aeróbica y anaeróbica. Es ideal para entrenamientos de alta intensidad por intervalos (HIIT), lo que maximiza la quema de calorías en poco tiempo.

A diferencia de correr, el remo es un ejercicio de bajo impacto. El movimiento es fluido y el cuerpo permanece sentado, lo que lo hace ideal para personas con problemas de rodilla, tobillo o espalda baja que necesitan evitar los golpes repetitivos.

El movimiento de tracción fortalece los músculos de la espalda alta (dorsales y hombros posteriores), que a menudo están débiles debido a las horas que pasamos sentados. Esto ayuda a combatir el encorvamiento y a mejorar la postura general.

Cómo usar la máquina de remo

Tal como lo indica su nombre, este ejercicio simula el movimiento de remar en el agua y requiere la coordinación de cuatro fases principales para ser ejecutado correctamente. Es vital no concentrar la fuerza solo en los brazos o la espalda.

Ejercicio remo

La posición inicial es con piernas flexionadas, rodillas juntas y tobillos flexionados con talones ligeramente levantados. El tronco tiene que estar Inclinado ligeramente hacia adelante desde la cadera y los brazos totalmente extendidos al frente. Mientras que las manos sujetan la empuñadura con un agarre relajado.

Es importante constatar que la cadena o cuerda esté tensa desde antes de comenzar con el ejercicio, para poder trabajar correctamente la fuerza al tirar hacia atrás.

  • Fase de potencia: primero empujar fuertemente con las piernas hasta que estén casi extendidas. Una vez que las piernas están a medio camino, inclina el tronco hacia atrás. Finalmente, cuando el tronco se inclina, los brazos tiran de la empuñadura hacia el abdomen, justo debajo de las costillas. La posición final de este movimiento debe ser: piernas extendidas, el tronco ligeramente inclinado hacia atrás y la empuñadura toca el cuerpo.
  • Fase de recogida: para el regreso, comenzar extendiendo los brazos hasta que pasen las rodillas y el tronco nuevamente hacia adelante. Una vez que el tren superior está en posición, doblar lentamente las rodillas, permitiendo que el asiento se deslice de nuevo hacia la posición inicial.

La fase de impulso (primera parte) debe ser rápida y explosiva, y la fase de recogida (segunda parte) se tiene que realizar en dos tiempos, es decir, debe ser el doble de lenta y controlada.

