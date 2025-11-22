Javier Milei designó a Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad La titular de la cartera en reemplazo de Patricia Bullrich es la actual secretaria de Seguridad Nacional. Por







Monteoliva es el reemplazo natural de Bullrich, ya que es su segunda al mando. Redes Sociales

El presidente Javier Milei nombró a la reemplazante de Patricia Bullrich, al frente del Ministerio de Seguridad, a quien es la actual secretaria de la cartera, Alejandra Monteoliva.

El mandatario anunció la designación en un comunicado oficial en X, desde la cuenta de la Oficina de la Presidencia, donde destacó su agradecimiento a la funcionaria saliente, igual que al ministro de Defensa, Luis Petri: "El Presidente de la Nación le gradece por sus servicios a la Ministra Patricia Bullrich y al Ministro Luis Petri, quienes a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente", empezó.

Agregó que "la Oficina del Presidente informa que la actual Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva Ministra de Seguridad Nacional. Monteoliva ha sido una pieza fundamental de la "Doctrina Bullrich", que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina".

En este sentido, el Presidente destacó que "ambas designaciones implican una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de diciembre del 2023 con Patricia Bullrich y Luis Petri a la cabeza, y su impronta se mantendrá por el resto de esta gestión".

Se trata de una funcionario que tiene relación directa con la ideas de "mano dura" y "reglas claras", y que era el reemplazo natural de Bullrich, ya que es su segunda al mando.