Javier Milei designó a Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad

La titular de la cartera en reemplazo de Patricia Bullrich es la actual secretaria de Seguridad Nacional.

Monteoliva es el reemplazo natural de Bullrich, ya que es su segunda al mando.

El presidente Javier Milei nombró a la reemplazante de Patricia Bullrich, al frente del Ministerio de Seguridad, a quien es la actual secretaria de la cartera, Alejandra Monteoliva.

Milei lanza la Argentina Week para seducir a fondos e inversores internacionales en Estados Unidos

El mandatario anunció la designación en un comunicado oficial en X, desde la cuenta de la Oficina de la Presidencia, donde destacó su agradecimiento a la funcionaria saliente, igual que al ministro de Defensa, Luis Petri: "El Presidente de la Nación le gradece por sus servicios a la Ministra Patricia Bullrich y al Ministro Luis Petri, quienes a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente", empezó.

Agregó que "la Oficina del Presidente informa que la actual Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva Ministra de Seguridad Nacional. Monteoliva ha sido una pieza fundamental de la "Doctrina Bullrich", que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina".

En este sentido, el Presidente destacó que "ambas designaciones implican una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de diciembre del 2023 con Patricia Bullrich y Luis Petri a la cabeza, y su impronta se mantendrá por el resto de esta gestión".

Se trata de una funcionario que tiene relación directa con la ideas de "mano dura" y "reglas claras", y que era el reemplazo natural de Bullrich, ya que es su segunda al mando.

¿Quién es Alejandra Monteoliva, nueva ministra de Seguridad?

Se trata de una politóloga cordobesa y experta en seguridad que actualmente se desempeña en el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Formación y Experiencia Profesional

  • Formación Académica:

    • Politóloga egresada de la Universidad Católica de Córdoba (UCC).

    • Magíster en Gestión del Desarrollo por la Universidad de los Andes de Colombia.

  • Experiencia Pública en Argentina:

    • Fue Ministra de Seguridad de Córdoba en el año 2013.

    • Se desempeñó como asesora en materia de seguridad del municipio de Vicente López en 2020.

  • Experiencia internacional y rol actual:

    • Trabajó como consultora en seguridad en otros países, destacándose su participación en El Salvador, donde colaboró en el "Modelo Bukele" de seguridad.

    • Llegó al Ministerio de Seguridad (liderado hasta ahora por Patricia Bullrich) en junio de 2024. Fue presentada por la ministra por su "probada experiencia" y su conocimiento del modelo salvadoreño.

    • En septiembre del año pasado, apareció en los medios como secretaria de Bullrich, donde tuvo que defender la actuación del personal policial que había utilizado gas pimienta contra una menor.

Se trata de una funcionaria con un perfil técnico y político en el área de seguridad, con experiencia tanto a nivel provincial (Córdoba), municipal (Vicente López) como internacional.

