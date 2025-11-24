La impresionante transformación de Pampita: se animó al cambio de look La modelo se mostró con un estilo distinto al que tenía acostumbrado a sus fans. Además, realizó declaraciones sobre su vida diaria. plenamente.







La modelo sorprendió luego de llevar durante largo tiempo su tradicional pelo castaño y extenso. Redes sociales

La modelo sorprendió al presentarse con un estilo totalmente renovado durante un evento reciente.

Su cambio estético generó impacto en redes por el corte elegido y por cómo lo lució en una gala junto a su pareja.

La nueva imagen marcó su adhesión a una tendencia de la temporada que resaltó aún más su presencia pública.

El gesto volvió a poner en discusión el interés por su vida personal y profesional, especialmente por las decisiones que toma sobre su día a día. Carolina Ardohain volvió a llamar la atención al cerrar el año con una imagen distinta y muy comentada. Conocida por cambiar de estilo según cada etapa, esta vez decidió apostar por un corte que modificó por completo su apariencia y reforzó su impronta visual.

Después de llevar durante largo tiempo su tradicional pelo castaño y extenso, se inclinó por un look más fresco que presentó primero en la peluquería y luego en una gala. Su presencia llamó la atención tanto por el diseño elegido para la ocasión como por la transformación que acompañó ese momento.

Pampita Redes sociales La aparición junto a Martín Pepa, con quien posó en la alfombra roja, consolidó aún más el impacto del cambio. Entre fotos, sonrisas y una vestimenta llena de brillo, fue su nuevo peinado lo que terminó llevándose todas las miradas y comentarios.

Su pelo, más corto y lacio, apenas sobre los hombros, dio una muestra del estilo carré que ganó fuerza esta temporada. La elección dejó atrás años de un largo clásico y marcó un giro que acompañó con soltura y carisma durante toda la noche.

Pampita Redes sociales Por qué Pampita sigue alquilando a los 47 años. Durante una entrevista reciente, Pampita explicó que sus decisiones sobre vivienda están ligadas a prioridades familiares más que a un cálculo financiero. Contó que para ella el bienestar de sus hijos es central y que prefiere que vivan experiencias importantes ahora, en un lugar amplio y cómodo, antes que proyectar la compra de una casa dentro de muchos años.

Relató que su pareja le propuso guardar el dinero destinado al alquiler para adquirir una propiedad en el futuro, pero que esa idea no encaja con lo que desea para esta etapa. Considera que perdería tiempo valioso con sus hijos mayores, quienes ya comienzan a independizarse, y que su deseo es aprovechar al máximo los años que aún comparten bajo el mismo techo. Pampita Martín Pepa Redes sociales Aun así, no descarta comprar una casa más adelante, aunque con otro enfoque, ya que imagina un espacio más pequeño para cuando solo viva con su hija menor. Mientras tanto, prefiere por invertir en comodidad inmediata, disfrutar del hogar actual y destinar sus ingresos a experiencias familiares, viajes y momentos compartidos que valora por encima de la planificación patrimonial.