Luis Petri deja su cargo: el jefe del Ejército, Carlos Presti, asume como ministro de Defensa

La Casa Rosada agradeció la gestión del ex funcionario, quien asumirá un rol en el Congreso. El ex jefe del Ejército liderará la cartera con el objetivo de "despolitizar" a las Fuerzas Armadas.

Carlos Presti reemplaza a Luis Petri como ministro de Defensa

En una movida sorpresiva en el Gabinete, el Gobierno confirmó este sábado la salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa y la designación de su reemplazo. El nuevo titular de la cartera será el Teniente General Carlos Alberto Presti, actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

La Oficina del Presidente de la Nación, mediante un comunicado a través de su cuenta oficial en X, informó que Presti dejará su cargo en el Ejército para asumir como nuevo ministro de Defensa.

El aviso formal destaca que "por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio", en referencia al nuevo ministro. Esta designación busca "inaugurar una tradición" para que la dirigencia política "dé por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados".

Javier Milei: el agradecimiento a Luis Petri y Patricia Bullrich por el desempeño como ministros

El presidente Javier Milei agradeció los servicios de Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes asumirán un nuevo rol en el Congreso a partir del 10 de diciembre. EL comunicado anuncia que ambos impulsarán "las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente".

En ese marco, proveniente desde la Secretaría de Seguridad, Alejandra Monteoliva, asumirá como nueva Ministra de Seguridad en lugar de Bullrich. Monteoliva continuará con la "Doctrina Bullrich" que, según se menciona en el comunicado, se enfoca en la "lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales".

La conclusión a la que llega la Oficina del Presidente, en el texto que publicó en X, asegura que Argentina requiere "Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas firmes, profesionales y despolitizadas, bajo la conducción de expertos en sus respectivas áreas".

