El director de Ant-Man reveló que Marvel tenía una fórmula para las películas: ¿qué cambió? El director abre la puerta a trabajar en el Universo DC tras pasar por el estudio "rival".







Durante una entrevista con Josh Horowitz en el podcast 'Happy Sad Confused', el británico se ha sincerado sobre si trabajaría en algún momento para James Gunn en su nuevo y flamante DC Universe.

Después de trabajar en el desarrollo de 'Ant-Man' durante 8 años, cuando se acercó a la fase de producción se dio cuenta de que en Marvel Studios tenían una fórmula que le impidió volar libre y hacer su propia película. Pasan los años y aún somos muchos los que seguimos soñando con la película de 'Ant-Man' que pudo ser y no fue; esa que hubiese dirigido un Edgar Wright que decidió bajarse del barco en el último momento y que ahora, diez años después del estreno de la primera aventura del hombre hormiga —que terminó capitaneando Peyton Reed—, ha desvelado el motivo de la espantada.

Durante una entrevista con Josh Horowitz en el podcast 'Happy Sad Confused', el británico se ha sincerado sobre si trabajaría en algún momento para James Gunn en su nuevo y flamante DC Universe, cuestión a la que ha respondido con elegancia asegurando que, en estos casos, lo importante no es la marca y el equipo, sino el proyecto que es tenga entre manos.

Wright ilustró su razonamiento con unos cuantos ejemplos concretos. “Batman (1989), cuando se estrenó, fue a la vez la película más grande del año hasta ese momento y también algo idiosincrásico y muy específico de Tim Burton. Era increíblemente peculiar para una película de gran estudio, y sentías lo mismo cuando Sam Raimi hizo Spider-Man y cuando Chris Nolan hizo Batman Begins”.

Pero la parte verdaderamente interesante de la charla llegó cuando el bueno de Edgar se sinceró, contando que su salida del MCU se debió a que, después de trabajar en el desarrollo de 'Ant-Man' durante 8 años, cuando se acercó a la fase de producción se dio cuenta de que en Marvel Studios tenían una fórmula que le impidió volar libre y hacer su propia película.

"Sin meterme demasiado en el barro y sin romper mi NDA, la razón por la que tuve que alejarme de Ant-Man es que, para cuando empecé a hacerlo —8 años después de haber empezado a escribirla—, ya había una fórmula. No solo en términos de continuidad dentro de las películas, sino también un estilo de la casa y una forma de rodar las cosas. Y todas esas cosas que me interesan menos. Hay un montón de trabajo de segunda unidad y una unidad de VFX. Sabía que no podía hacer esa película del mismo modo en que hice Scott Pilgrim contra el mundo. Fue como: '¡Adiós!'". Desde luego, para haber tenido un Edgar Wright a medio gas, es mejor que la cosa terminase quedándose en nada.