IR A
IR A

El director de Ant-Man reveló que Marvel tenía una fórmula para las películas: ¿qué cambió?

El director abre la puerta a trabajar en el Universo DC tras pasar por el estudio "rival".

“Sin meterme demasiado en el barro y sin romper mi NDA

“Sin meterme demasiado en el barro y sin romper mi NDA, la razón por la que tuve que alejarme de Ant-Man es que, para cuando empecé a hacerlo —8 años después de haber empezado a escribirla—, ya había una fórmula. No solo en términos de continuidad dentro de las películas, sino también un estilo de la casa y una forma de rodar las cosas.

  • Pasan los años y aún somos muchos los que seguimos soñando con la película de 'Ant-Man' que pudo ser y no fue; esa que hubiese dirigido un Edgar Wright que decidió bajarse del barco en el último momento.
  • Después del estreno de la primera aventura del hombre hormiga —que terminó capitaneando Peyton Reed—, ha desvelado el motivo de la espantada.
  • Durante una entrevista con Josh Horowitz en el podcast 'Happy Sad Confused', el británico se ha sincerado sobre si trabajaría en algún momento para James Gunn en su nuevo y flamante DC Universe.
  • Después de trabajar en el desarrollo de 'Ant-Man' durante 8 años, cuando se acercó a la fase de producción se dio cuenta de que en Marvel Studios tenían una fórmula que le impidió volar libre y hacer su propia película.

Pasan los años y aún somos muchos los que seguimos soñando con la película de 'Ant-Man' que pudo ser y no fue; esa que hubiese dirigido un Edgar Wright que decidió bajarse del barco en el último momento y que ahora, diez años después del estreno de la primera aventura del hombre hormiga —que terminó capitaneando Peyton Reed—, ha desvelado el motivo de la espantada.

Muchos apuntan a que esta MayDay sería la hija del Peter Parker de Tobey Maguire, algo que tendría más sentido sabiendo que es pelirroja, al igual que la Mary Jane de Sam Raimi. Obviamente, esta última teoría hay que tomarla con pinzas.
Te puede interesar:

Cuál es la principal teoría de Secret Wars con la llegada de una estrella de Stranger Things a Marvel

Durante una entrevista con Josh Horowitz en el podcast 'Happy Sad Confused', el británico se ha sincerado sobre si trabajaría en algún momento para James Gunn en su nuevo y flamante DC Universe, cuestión a la que ha respondido con elegancia asegurando que, en estos casos, lo importante no es la marca y el equipo, sino el proyecto que es tenga entre manos.

ant man polemicas.webp

Qué dijo Edgar Wright sobre la fórmula de Marvel para las películas

“No lo sé. Creo que, una vez más, todo depende del título. Creo que es algo que… cuando han surgido esas cosas, y Ant-Man, por desgracia, cayó en esa categoría también, pero la razón por la que quise hacerla en primer lugar es porque me inspiraba la gente que pudo hacer la primera versión de algo y marcar el ritmo”.

Wright ilustró su razonamiento con unos cuantos ejemplos concretos. “Batman (1989), cuando se estrenó, fue a la vez la película más grande del año hasta ese momento y también algo idiosincrásico y muy específico de Tim Burton. Era increíblemente peculiar para una película de gran estudio, y sentías lo mismo cuando Sam Raimi hizo Spider-Man y cuando Chris Nolan hizo Batman Begins”.

Pero la parte verdaderamente interesante de la charla llegó cuando el bueno de Edgar se sinceró, contando que su salida del MCU se debió a que, después de trabajar en el desarrollo de 'Ant-Man' durante 8 años, cuando se acercó a la fase de producción se dio cuenta de que en Marvel Studios tenían una fórmula que le impidió volar libre y hacer su propia película.

“Sin meterme demasiado en el barro y sin romper mi NDA, la razón por la que tuve que alejarme de Ant-Man es que, para cuando empecé a hacerlo —8 años después de haber empezado a escribirla—, ya había una fórmula. No solo en términos de continuidad dentro de las películas, sino también un estilo de la casa y una forma de rodar las cosas. Y todas esas cosas que me interesan menos. Hay un montón de trabajo de segunda unidad y una unidad de VFX. Sabía que no podía hacer esa película del mismo modo en que hice Scott Pilgrim contra el mundo. Fue como: ‘¡Adiós!’”.

Desde luego, para haber tenido un Edgar Wright a medio gas, es mejor que la cosa terminase quedándose en nada.

Zendaya Spider-Man Brand New Day Marvel
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tatum explicó que el rodaje de la película está siendo casi tan descomunal.

Channing Tatum reveló que Marvel prepara un mega evento y él estará presente: de qué forma será

La actriz espera estar en dos grandes películas de Marvel.

Quién es la estrella de Stranger Things que llegará a Marvel y tiene dos proyectos muy importantes

Veremos cómo es este nuevo Daredevil.

Marvel reveló cómo será el traje de Daredevil en su nueva temporada y emocionó a los fans: cómo es

Mangold lanzó varias imágenes en blanco y negro de la cinta antes de su estreno.

No es exclusivo de Zack Snyder: Marvel ya había apostado por películas de superhéroes en blanco y negro

Las expectativas son enormes. 

Las grabaciones de Avengers Doomsday podrían coincidir con Secret Wars: qué planea Marvel

Esto es clave porque los X-Men del UCM no serán una continuación de nada. No heredarán las tramas de Fox, no arrastrarán decisiones pasadas, no deberán encajar con actores previos.

Quiénes serían los nuevos líderes de los X-Men en las próximas películas de Marvel

últimas noticias

Cuyo, la zona central y el norte de la Patagonia sufrirán el calor.

El fin de semana largo termina con alertas por ráfagas y calor extremo en ocho provincias

Hace 14 minutos
El presidente Donald Trump mantiene un fuerte despliegue militar en el Caribe venezolano.

Donald Trump declaró "terrorista" a Nicolás Maduro y crece la tensión entre EEUU y Venezuela

Hace 27 minutos
“Sin meterme demasiado en el barro y sin romper mi NDA, la razón por la que tuve que alejarme de Ant-Man es que, para cuando empecé a hacerlo —8 años después de haber empezado a escribirla—, ya había una fórmula. No solo en términos de continuidad dentro de las películas, sino también un estilo de la casa y una forma de rodar las cosas.

El director de Ant-Man reveló que Marvel tenía una fórmula para las películas: ¿qué cambió?

Hace 35 minutos
play
Los usuarios de la plataforma suelen compararla con clásicos como Seven o Zodiac.

No la miraba nadie, se estrenó en Netflix tras 4 años de su estreno y ahora la rompe

Hace 46 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, se trata de una producción estadounidense de 2024 que fue exitosa en cines, el film Furiosa: De la saga Mad Max, la película que sorprende en Netflix a todos los televidentes del mundo entero.

Furiosa: De la saga Mad Max llegó a Netflix y es de lo más visto: qué historia cuenta

Hace 57 minutos