En medio de piedrazos y abucheos, Javier Milei aseguró que "son mentiras" las denuncias de coimas en discapacidad

El Presidente desmintió los audios de Diego Spagnuolo y contó que llevará el caso a la Justicia

Javier Milei encabeza un acto en Lomas de Zamora en medio del escándalo Spagnuolo

El presidente Javier Milei habló por primera vez en público sobre el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, que comprometen a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y a otros integrantes de la Casa Rosada. Durante una caravana en Lomas de Zamora, que terminó en incidentes, el mandatario negó las acusaciones y aseguró que llevará el caso a la Justicia.

“Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, expresó ante la prensa al inicio del recorrido, que este miércoles debió suspenderse cuando un grupo de manifestantes comenzó a insultar y arrojar objetos contra la camioneta en la que viajaba. No hubo heridos ni detenidos.

image

En el momento del ataque, Milei se encontraba de pie sobre la caja de una 4x4 blanca, acompañado por su hermana Karina, el diputado José Luis Espert, el armador y candidato Sebastián Pareja y otros dirigentes libertarios.

La jornada había comenzado con normalidad, con algunos militantes escoltando el vehículo oficial y celebrando la visita del Presidente, pero a pocas cuadras se cruzaron con opositores que reclamaban contra las políticas de ajuste del Gobierno. En medio del tumulto, el periodista Lautaro Maislin sufrió un intento de robo de su billetera, lo que agravó la tensión.

Tras la agresión, la camioneta aceleró a gran velocidad, maniobra que puso en riesgo a los presentes. Espert terminó retirándose en moto, sin casco, al igual que el conductor.

El acto en Lomas de Zamora forma parte de la ofensiva electoral de Milei en la Tercera Sección, la más poblada de la provincia, que concentra casi el 12% del padrón bonaerense. Allí el oficialismo busca fortalecer a sus candidatos de cara a las elecciones del 7 de septiembre, en las que se renovará la mitad de la Legislatura y los concejos deliberantes municipales.

No es la primera incursión del Presidente en el conurbano sur: semanas atrás estuvo en La Matanza, donde posó con una bandera que rezaba “kirchnerismo nunca más”. La misma consigna volvió a aparecer en Lomas de Zamora, distrito gobernado por el peronista Federico Otermín.

Manuel Adorni responsabilizó al kirchnerismo del ataque

Minutos después de los incidentes, el vocero presidencial Manuel Adorni realizó una publicación en la que responsabilizó al kirchnerismo por los hechos.

"Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación", publicó el portavoz en su cuenta de X.

"No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más", agregó.

image

