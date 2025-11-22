"Hace meses que no puedo comprar zapatillas": Indomables debatió sobre la crisis del salario en Argentina El panel de periodistas analizó la caída del salario y la falta de poder adquisitivo de los argentinos en la era de Javier Milei, comparado con los años del Peronismo. Por







Los periodistas tuvieron un polémico debate sobre lo que cuesta comer y vestirse en la Argentina. C5N

En Indomables analizaron la crisis del salario de los argentinos durante el gobierno de Javier Milei, en donde el clásico asado de los domingos en familia pasó a ser casi una "utopía", y comprar ropa es privativo de las clases altas: "Hace tres meses que no me puedo comprar un par de zapatillas", reveló uno de los periodistas.

La confesión de Daniel Molina, más conocido como "Rayo Virtual", sorprendió a todos sus compañeros: "Yo pertenezco al 5% que mejor gana y que mejor vive en este país, lo cual es un desastre. Lo único que hago es almorzar en un restaurante barato. Hace tres meses que no me puedo comprar un par de zapatillas... yo nunca me fijé en ese detalle. Puedo, pero si me compro zapatillas tengo que dejar de comprar otra cosa".

Por su parte, Pablo Ladaga aseguró que "el asado era la reunión familiar del fin de semana y ahora ya no", concluyó este sábado.

El conductor Diego Brancatelli mostró las placas que elaboró la producción con el llamado "Índice asado", de noviembre 2025, con un Salario Mínimo Vital y Móvil de $ 322.200 y un dólar oficial a $ 1.450.

"Un SMVyM equivale a U$S 222, y el kilo de asado cuesta $14.500, por lo que se pueden comprar 22 kilos de asado actualmente con este salario", y destacaron que ésta es la cuenta para un jubilado por ejemplo. En la siguiente placa compararon con los datos económicos de 2023 (antes de Millei): "El SMVyM era $146.000 y el dólar oficial era $376. Es decir que, el SMVyM equivalía a U$S 388 y con el precio del kilo de asado a $1.700, "podías comprar 86 kilos de asado", anunció Brancateli.