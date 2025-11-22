Javier Milei lanza la Argentina Week para seducir fondos e inversores internacionales en Estados Unidos La iniciativa del Gobierno se realizará del 9 al 11 de marzo de 2026 para consolidar el interés de la comunidad financiera en Wall Street y convertirlo en inversiones concretas para el país. Por







El evento pensado para la comunidad financiera de Wall Street busca fondos e inversiones para el desarrollo del país. Redes Sociales

El Gobierno confirmó la realización de Argentina Week, con la presencia de Javier Milei, para tentar a fondos e inversores internacionales en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

El encuentro está organizado por la Embajada argentina en ese país, del 9 al 11 de marzo de 2026. El evento de tres días reunirá a bancos y fondos internacionales para exponer el nuevo modelo económico de Argentina y captar oportunidades de inversión.

La iniciativa está liderada por Alec Oxenfork, tiene como objetivo convertirse en una vidriera para la nueva administración del líder de La libertad Avanza (LLA), que será la figura central en una conferencia.