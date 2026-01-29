29 de enero de 2026 Inicio
Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 30 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 30 de enero de 2026 con respecto las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Anses indicó cuál es el grupo que se queda afuera del cobro del bono extra en febrero 2026.
Atención ANSES: el grupo de jubilados que no cobra el bono extra en febrero 2026

ANSES: Asignaciones de pago único

ANSES detalló que las titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de febrero, sin importar la finalización del DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de febrero.

