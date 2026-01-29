Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 30 de enero La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por + Seguir en







El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 30 de enero de 2026 con respecto las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: Asignaciones de pago único ANSES detalló que las titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de febrero, sin importar la finalización del DNI.