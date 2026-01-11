11 de enero de 2026 Inicio
Diego Santilli sale a recorrer las provincias: esta semana se reunirá con cuatro gobernadores, con la reforma laboral en agenda

El ministro del Interior visitará Chaco, Chubut y Mendoza. También recibirá al pampeano Sergio Ziliotto en Casa Rosada. El objetivo es asegurarse los votos para el proyecto que será tratado en febrero en el Congreso.

Diego Santilli

Diego Santilli, el funcionario encargado de negociar con los gobernadores.

Mientras los diputados y senadores disfrutan del receso legislativo de verano, el Gobierno sigue avanzando en las negociaciones con los gobernadores, con el objetivo de asegurarse los votos para la reforma laboral, iniciativa que llegaría a la Cámara alta entre el martes 10 o el miércoles 11 de febrero.

La intención del Gobierno es que el proyecto se traste en el Senado el 10 de febrero.
En un primer momento, el oficialismo pretendía avanzar con el proyecto durante el período de sesiones extraordinarias que finalizó el 30 de diciembre de 2025. Pero días antes de que venciera ese plazo, la senadora Patricia Bullrich anunció que el debate se postergaría para febrero, posiblemente porque los números todavía no estaban asegurados.

En ese contexto, el ministro del Interior, Diego Santilli, se pondrá al hombro el diálogo con los mandatarios provinciales. Este lunes, el ex hombre del PRO visitará Resistencia, la capital de Chaco, donde mantendrá un encuentro con el gobernador Leandro Zdero, aliado a La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas.

El martes, Santilli recibirá en Casa Rosada al peronista Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, quien ya expuso su rechazo a las modificaciones del impuesto a las ganancias contempladas en el artículo 191 del proyecto.

Se trata de una reducción de la alícuota que haría disminuir la recaudación del impuesto y la consecuente reducción de la coparticipación para las provincias, que perderían $1.729.044 millones en 2026, según precisó Ámbito.

Santilli volverá el miércoles a Chubut, donde estuvo la semana pasada recorriendo la zona damnificada por los incendios. Estará acompañando a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en el monitoreo del operativo de contención del fuego, y volverá a reunirse con el gobernador Ignacio Torres.

Por último, el ministro del Interior visitará Mendoza el jueves. Allí se verá con el radical Alfredo Cornejo, otro aliado de La Libertad Avanza.

Punto por punto, la reforma laboral impulsada por el Gobierno

  • Reducción de aportes patronales: el proyecto reduce las contribuciones que abonan los empleadores al sistema de seguridad social y obras sociales para incentivar la generación de empleo.
  • Nuevo sistema para indemnizaciones: se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el cual estará financiado por un 3% de aportes del salario del empleado para pagar en caso de despido, separándolo de los aportes tradicionales. Se prevé una reducción del cálculo indemnizatorio excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios del conteo final, tomando un promedio salarial en lugar del salario más alto, y habilitando el pago en cuotas.
  • Período de prueba: pasará ser de seis meses de vigencia. Además, cualquiera de las partes podrá cerrar la relación contractual durante ese lapso sin derecho a indemnización. La empresa tampoco podrá contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el período de prueba.
  • Flexibilización de las vacaciones. la ley permite fraccionar las vacaciones en partes más cortas, con un mínimo de 7 días.
  • Modificaciones a la jornada laboral: el proyecto habilita ampliar hasta 12 horas diarias de trabajo con descansos mínimos y crea mecanismos como bancos de horas para compensar horas extra con tiempo libre.
  • Salario dinámico: se establece una diferenciación que se considera salario y se habilitan pagos por productividad o mérito, que podrían negociarse por empresa o colectivo. Los sueldos se podrán pagar en pesos o moneda extranjera, pero también en alimentos, especie o viviendas. Actualmente solo se permite abonar en pesos y se habilita hasta un 20% en especie.
  • Convenios colectivos. Se elimina la ultraactividad (renovación automática de convenios) y se da prioridad a los convenios por empresa por sobre los de mayor ámbito.
  • Limitaciones a huelgas y ampliación de servicios esenciales. Nuevas serían consideradas esenciales, con restricciones a asambleas y protestas, y sanciones por bloqueos o tomas en el lugar de trabajo.
  • Beneficios fiscales a empresas. incluye reducciones en impuestos (como Ganancias) y eliminación de algunos tributos para fomentar la inversión y contratación.
