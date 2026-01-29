Horóscopo de hoy, viernes 30 de enero

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este viernes 30 enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Su vida afectiva va a cobrar un gran protagonismo. El nuevo puesto de trabajo le reporta mayores beneficios. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. Huya de las comidas grasientas, picantes o con especias.

(21 de abril al 21 de mayo)

Mejorarán las relaciones sentimentales. Cumpla con los compromisos económicos que ha contraído. En el plano profesional, aumento de sueldo. Si cuida su dieta, dormirá mejor.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Estará un poco celoso de su pareja, no tiene motivos. Le van a comunicar una subida de sueldo. Los nuevos trabajos serán bien recibidos por todos. Salud excelente gracias a los ejercicios físicos.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Las presiones familiares ocasionarán una crisis de pareja. Buen día para iniciar una política de ahorro más coherente. Un proyecto laboral comprometido le tendrá muy ocupado. Su organismo responderá bien a una nueva dieta.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Gran comunicación con su pareja a todos los niveles. Sus gastos cotidianos van a aumentar. Debe perfeccionar ese proyecto laboral. Si hiciera un poco de ejercicio, se encontraría mejor.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Puede sentir nuevos estímulos pasionales. Decídase a disfrutar sin mirar tanto el euro. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Está en forma, lleno de vitalidad.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Está algo decaído porque su pareja no le mima. Cuidado con los excesos en gastos innecesarios. Esos asuntos laborales pendientes no deberían esperar más. El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Necesita liberarse de una excesiva dependencia de su pareja. Gaste su dinero en pequeños placeres, pero con mesura. Su imagen profesional mejora a pasos agigantados. Los nervios pueden jugarle una mala pasada, relájese.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Le llamarán para quedar, no lo desaproveche. Dispone de dinero gracias a sus esfuerzos por ahorrar. Está tranquilo debido a la buena marcha del trabajo. Las jaquecas desaparecen.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No ignore a Cupido, valore más las relaciones amorosas. Su situación económica no es del todo buena, cuidado con las inversiones. Éxito en el trabajo por usar la táctica adecuada. Los temores le provocarán problemas de insomnio.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Su pareja le obsequiará con esas atenciones que tanto desea. Debe confiar firmemente en sus proyectos económicos. Antes de hablar con sus jefes, piénselo bien. Cuide la zona lumbar, vejiga y riñones.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Ratos de ocio y calma, incluso en soledad. Está mejor de dinero de lo que había previsto. Experiencias laborales irrepetibles, aprovéchelas al máximo. Los problemas de salud irán remitiendo poco a poco.