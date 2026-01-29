Desde este lunes, C5N relanza su programación para el 2026
Desde bien temprano y hasta la medianoche, el canal reafirma su compromiso con el televidente de ofrecer contenido de calidad. A los históricos periodistas y conductores que ya son una marca registrada de la señal se incorporan nuevos profesionales para contar la realidad de Argentina y el mundo.
C5N estrenará el próximo lunes la nueva programación 2026, Con los históricos periodistas y conductores que ya son una marca registrada de la señal y la incorporación de nuevos profesionales con el mismo objetivo: renovar el compromiso con el televidente de ofrecer contenido de calidad para contar la realidad de la Argentina y el mundo.
Desde la 6:30, Mañanas Argentinas, con el regreso de Juan Amorín en la conducción junto Valentina Caff, da inicio a la jornada informativa para conocer todos los detalles sobre los acontecimientos más relevantes en Argentina, la realidad política y económica, y los temas que marcarán la agenda del día.
A las 10, la reconocida periodista Mariana Verón se suma a Antonio Fernández en La Mañana, el programa que cuenta con la medida justa de información y actualidad, junto a un amplio abanico de especialistas para que ofrecerle al televidente todo lo que necesita saber.
Luego seguirá el turno de De Una, un clásico del mediodía, de la mano de Lucila Trujillo y Rubén Suárez. De 13 a 16, el foco estará puesto en la actualidad y una especial atención a las noticias, con dosis de interés general, deportes y espectáculos.
A partir del 9 de febrero volverá Argenzuela, el tanque de la tarde, seguirá al mando de Jorge Rial desde las 16 hasta las 18 junto a un reconocido plantel de periodistas que continúan revolucionando la televisión argentina e incomodar al Gobierno con los principales informes y denuncias.
El dueño de las noches seguirá siendo, el reconocido y ganador del Martín Fierro de Oro de cable, Gustavo Sylvestre, que comandará de 20 a 21.30 el tradicional Minuto Uno con todo lo que pasa en el país y clarificando la realidad como nadie te lo cuenta.
El segmento de Periodistas, tendrá sus entregas diarias nocturnas donde a lo largo de sus emisiones, las principales figuras del canal analizarán los principales temas de agenda nacional e internacional.
La franja de primer nivel se extenderá hasta las 23 con Duro de Domar, junto a Pablo Duggan y el panel más picante de la televisión argentina con su particular análisis de la información y sus tradicionales informes.
La oferta nocturna incluirá los lunes desde 23 hasta las 0.30 a La ley de la selva, con la conducción de Alejandro Bercovich.