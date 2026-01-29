Desde este lunes, C5N relanza su programación para el 2026

Desde bien temprano y hasta la medianoche, el canal reafirma su compromiso con el televidente de ofrecer contenido de calidad. A los históricos periodistas y conductores que ya son una marca registrada de la señal se incorporan nuevos profesionales para contar la realidad de Argentina y el mundo.

C5N estrenará el próximo lunes la nueva programación 2026 , Con los históricos periodistas y conductores que ya son una marca registrada de la señal y la incorporación de nuevos profesionales con el mismo objetivo: renovar el compromiso con el televidente de ofrecer contenido de calidad para contar la realidad de la Argentina y el mundo.

Habló la mamá de Jeremías, el joven asesinado en Santa Fe: "Es terrible, nunca imaginé algo así"

Desde la 6:30, Mañanas Argentinas , con el regreso de Juan Amorín en la conducción junto Valentina Caff, da inicio a la jornada informativa para conocer todos los detalles sobre los acontecimientos más relevantes en Argentina, la realidad política y económica, y los temas que marcarán la agenda del día.

A las 10, la reconocida periodista Mariana Verón se suma a Antonio Fernández en La Mañana , el programa que cuenta con la medida justa de información y actualidad, junto a un amplio abanico de especialistas para que ofrecerle al televidente todo lo que necesita saber.

Luego seguirá el turno de De Una , un clásico del mediodía, de la mano de Lucila Trujillo y Rubén Suárez. De 13 a 16, el foco estará puesto en la actualidad y una especial atención a las noticias, con dosis de interés general, deportes y espectáculos.

A partir del 9 de febrero volverá Argenzuela , el tanque de la tarde, seguirá al mando de Jorge Rial desde las 16 hasta las 18 junto a un reconocido plantel de periodistas que continúan revolucionando la televisión argentina e incomodar al Gobierno con los principales informes y denuncias.

El dueño de las noches seguirá siendo, el reconocido y ganador del Martín Fierro de Oro de cable, Gustavo Sylvestre, que comandará de 20 a 21.30 el tradicional Minuto Uno con todo lo que pasa en el país y clarificando la realidad como nadie te lo cuenta.

El segmento de Periodistas, tendrá sus entregas diarias nocturnas donde a lo largo de sus emisiones, las principales figuras del canal analizarán los principales temas de agenda nacional e internacional.

La franja de primer nivel se extenderá hasta las 23 con Duro de Domar, junto a Pablo Duggan y el panel más picante de la televisión argentina con su particular análisis de la información y sus tradicionales informes.

La oferta nocturna incluirá los lunes desde 23 hasta las 0.30 a La ley de la selva, con la conducción de Alejandro Bercovich.