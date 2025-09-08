8 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Germán Martínez, tras el triunfo de Fuerza Patria en la Provincia: "Los argentinos nos piden frenar a Milei"

El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados subrayó el papel de Axel Kicillof: "Tenía razón cuando dijo que era un triunfo en la provincia de Buenos Aires para todo el país".

Por

Germán Martínez destacó el triunfo electoral de Fuerza Patria.

NA - C5N
Fernando Espinoza junto a Verónica Magario.
Te puede interesar:

Fernando Espinoza celebró el triunfo del peronismo en La Matanza: "El pueblo le dijo 'basta' a Milei"

En diálogo con El Diario, por C5N, Martínez remarcó el pedido de la sociedad sobre el jefe de Estado. "Tenemos que tomar lo que ocurrió como una inyección de ánimo para hacer las dos cosas que nos piden los argentinos en este escenario: frenar a Milei y para eso es clave la elección de octubre y además de eso, reconstruir la esperanza y la expectativa", destacó.

En tanto, subrayó el papel del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el marco de las elecciones legislativas bonaerenses: "Tenía razón cuando dijo que era un triunfo en la provincia de Buenos Aires para todo el país. En cada rincón de la Patria, el triunfo se vivió como propio y eso es muy importante porque será un elemento central para pensar los próximos meses y tratar de llegar de la mejor manera a la elección del 26 de octubre".

Diputado Germán Martínez

"Kicillof tuvo un rol destacadísimo. Lo escuché cuando terminaba su alocución y nos invitaba a construir y caminar esa alternativa política. Eso es muy importante. Empezó a decir las agresiones que tuvo el pueblo argentino por parte del Presidente y que este domingo se le puso un límite claro a esas cuestiones", agregó en esta línea.

Martínez también expuso que se comunicó con Kicillof en la previa de las elecciones: "Hoy no hablé con él, espero hacerlo esta noche, aunque sí hablé el sábado. Le dije que el domingo se jugaban cosas importantes para todos y de tener un resultado positivo, se iba a vivir ese triunfo como colectivo".

Germán Martínez: "La elección es una bocanada de aire fresco"

Por otro lado, el jefe del bloque de Unión por la Patria subrayó cómo considera el resultado de los comicios: "La elección es una bocanada de aire fresco. Hay que tomarla con la humildad y la serenidad necesaria, pero sin lugar a dudas nos da un aliento enorme en la Argentina. Lo colectivo está siempre por encima de cualquier situación individual o de grupo".

"Hubo una construcción colectiva muy potente, donde todos aportaron, se sintieron protagonistas y el resultado es muy importante. Se habla mucho y muy bien del rol de los intendentes peronistas en los distritos, pero Fuerza Patria también ganó en distritos que no gobernamos. Es una inyección de ánimo enorme", añadió.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Katopodis celebró el triunfo en PBA y advirtió: "El modelo que tiene Milei en la cabeza no es para Argentina"

La Cámara de Diputados bonaerense se renovará el 10 de diciembre.

Así quedaron las bancas en Diputados y en el Senado en la Legislatura bonaerense

play

Tras la victoria del peronismo, Cristina Kirchner salió a saludar a la militancia desde el balcón

Javier Milei reconoció la derrota y Kicillof ratificó la unidad del peronismo. 

Contundente victoria del peronismo en la Provincia: Fuerza Patria se impuso y sacó 14 puntos de ventaja a La Libertad Avanza

play

Grabois, tras emitir su voto: "Tengo muy buenas expectativas"

Se renovarán un total de 69 bancas en la Legislatura bonaerense.

Elecciones legislativas bonaerenses 2025: cuántas bancas arriesga cada fuerza política

Rating Cero

La Voz Argentina﻿ no saldrá al aire este martes 9 de septiembre.

Telefe levantó La Voz Argentina: por qué no saldrá al aire este martes 9 de septiembre

Mauro Icardi no soporta más los constantes ataques de Wanda Nara.

Mauro Icardi quiere demandar a Wanda Nara por hostigamiento: de qué se trata

Susana Giménez sorprendió con su análisis sobre la derrota de La Libertad Avanza.

Susana Giménez analizó la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires: "A mí no me sorprendió"

Crecen los rumores de un romance entre Zaira Nara y un conocido actor: la foto que lo confirma.

Crecen los rumores de un romance entre Zaira Nara y un conocido actor: la foto que lo confirma

One Direction ﻿rompió los corazones de los fans tras separarse.

¿Vuelve One Direction? Una foto viral generó ilusión en redes sociales por una posible reunión

Este nuevo talk show parece no haber convencido a la audiencia.

Telefe lanzó un talk show para competir con Mario Pergolini y tuvo un flojo debut de rating

últimas noticias

Ángel Di María y Leandro Paredes.

Di María palpitó su duelo con Paredes: "Es una persona muy especial para mí"

Hace 9 minutos
play

Gabriel Katopodis, tras la victoria en la provincia: "La gente es un cambio de rumbo"

Hace 22 minutos
La Voz Argentina﻿ no saldrá al aire este martes 9 de septiembre.

Telefe levantó La Voz Argentina: por qué no saldrá al aire este martes 9 de septiembre

Hace 56 minutos
play

Germán Martínez, tras el triunfo de Fuerza Patria en la Provincia: "Los argentinos nos piden frenar a Milei"

Hace 1 hora
Mauro Icardi no soporta más los constantes ataques de Wanda Nara.

Mauro Icardi quiere demandar a Wanda Nara por hostigamiento: de qué se trata

Hace 1 hora