Elecciones en la provincia de Buenos Aires: así quedaron las bancas en Diputados y en el Senado tras los comicios

La Cámara de Diputados bonaerense se renovará el 10 de diciembre.

La contundente victoria del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires redefinió el mapa legislativo en la Cámara de Diputados y Senadores de PBA. Tras los resultados oficiales, donde Fuerza Patria obtuvo 47,12% de los sufragios y le sacó más de 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, el gran ganador de escaños en la jornada electoral fue el espacio político liderado por el gobernador Axel Kicillof.

Luego de los resultados oficiales de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el bloque de Fuerza Patria consiguió 21 bancas de las 46 que estaban en disputa en la Cámara de Diputados, lo que representa un aumento de 2 escaños respecto a su composición actual. El peronismo arriesgó la mayor cantidad de bancas y unido bajo el sello de Fuerza Patria no sólo logró defenderlas, sino que ganó espacio.

Por su parte, La Libertad Avanza aumentó sus legisladores a 31, gracias a los 18 que adquirió en los sufragios. En la Cámara Baja, el partido violeta renovó 7 escaños y sumó 11 bancas pese a la derrota. Seguido de Hechos que tendrá 3 escaños y el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, 2.

Con respecto al Senado, el peronismo obtuvo 13 bancas de las 23 en juego. Por su parte, la Libertad Avanza sumó 8 bancas. Las 2 bancas restantes quedarán a cargo de Somos.

diputados elecciones Los escaños que ganaron en la Cámara Baja.