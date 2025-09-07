7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: así quedaron las bancas en Diputados y en el Senado tras los comicios

Tras la contundente victoria de Fuerza Patria, quedó definida la nueva Cámara Alta y Baja de la Provincia: el peronismo logró renovar y sumar escaños, mientras que LLA aumentó diputados pese a la derrota.

Por
La Cámara de Diputados bonaerense se renovará el 10 de diciembre.

La Cámara de Diputados bonaerense se renovará el 10 de diciembre.

La contundente victoria del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires redefinió el mapa legislativo en la Cámara de Diputados y Senadores de PBA. Tras los resultados oficiales, donde Fuerza Patria obtuvo 47,12% de los sufragios y le sacó más de 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, el gran ganador de escaños en la jornada electoral fue el espacio político liderado por el gobernador Axel Kicillof.

La participación de los bonaerenses fue más de lo esperado.
Te puede interesar:

Elecciones en PBA: la participación fue de las más bajas desde 1983, pero superó las proyecciones

Luego de los resultados oficiales de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el bloque de Fuerza Patria consiguió 21 bancas de las 46 que estaban en disputa en la Cámara de Diputados, lo que representa un aumento de 2 escaños respecto a su composición actual. El peronismo arriesgó la mayor cantidad de bancas y unido bajo el sello de Fuerza Patria no sólo logró defenderlas, sino que ganó espacio.

Senadores
As&iacute; qued&oacute; conformado el nuevo esquema en la C&aacute;mara de Senadores.

Así quedó conformado el nuevo esquema en la Cámara de Senadores.

Por su parte, La Libertad Avanza aumentó sus legisladores a 31, gracias a los 18 que adquirió en los sufragios. En la Cámara Baja, el partido violeta renovó 7 escaños y sumó 11 bancas pese a la derrota. Seguido de Hechos que tendrá 3 escaños y el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, 2.

Con respecto al Senado, el peronismo obtuvo 13 bancas de las 23 en juego. Por su parte, la Libertad Avanza sumó 8 bancas. Las 2 bancas restantes quedarán a cargo de Somos.

diputados elecciones
Los esca&ntilde;os que ganaron en la C&aacute;mara Baja.

Los escaños que ganaron en la Cámara Baja.

NOTICIA EN DESARROLLO.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: los resultados sección por sección

play

Axel Kicillof, tras el triunfo en la Provincia: "Milei va a tener que rectificar el rumbo"

play

Cristina Kirchner celebró el triunfo del peronismo: "Milei tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la Provincia"

play

Cristina Kirchner cruzó a Milei: "Salí de la burbuja hermano, que se está poniendo heavy"

Clima de victoria en Fuerza Patria: Estamos en un escenario de triunfo importante

Clima de victoria en Fuerza Patria: "Estamos en un escenario de triunfo importante"

Javier Milei reconoció la derrota en las legislativas bonaerenses.
play

Tras la victoria del peronismo, Javier Milei reconoció: "En el plano político hemos tenido una clara derrota"

Rating Cero

C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses.

C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses

Basada en hechos reales, esta película de Emily Blunt y Chris Evans es furor en Netflix.
play

Brilla en Netflix, es una películas tremenda y tiene una trama que te atrapa de principio a fin

Mirtha Legrand se reconcilió con una enemiga luego de muchos años.
play

Mirtha Legrand se reconcilió con una histórica enemiga: "¡Me tenía prohibida!"

La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

Wanda Nara sorprendió a Maxi López con su controversial promesa.

La controversial promesa de Wanda Nara a Maxi López: "Si ganas MasterChef..."

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del domingo 7 de septiembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.302 del domingo 7 de septiembre de 2025

Hace 20 minutos
La Cámara de Diputados bonaerense se renovará el 10 de diciembre.

Así quedaron las bancas en Diputados y en el Senado en la Legislatura bonaerense

Hace 26 minutos
play

Axel Kicillof, tras el triunfo en la Provincia: "Milei va a tener que rectificar el rumbo"

Hace 33 minutos
play

Cristina Kirchner celebró el triunfo del peronismo: "Milei tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la Provincia"

Hace 41 minutos
Luis Caputo, tras la derrota de La Libertad Avanza: Nada va a cambiar en lo económico.

Caputo, tras la derrota de La Libertad Avanza: "Nada va a cambiar en lo económico"

Hace 56 minutos