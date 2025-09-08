Gabriel Katopodis celebró el triunfo en PBA y advirtió: "El modelo que tiene Milei en la cabeza no es para Argentina"

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, resactó el mensaje de la sociedad para frenar las políticas del gobierno libertario.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Gabriel Katopodis , destacó la clara victoria electoral del peronismo en territorio bonaerense este domingo , y resaltó el mensaje de la sociedad para frenar las políticas del gobierno libertario. "Definitivamente hubo un voto contundente, que fue de conjunto, como sociedad, un mensaje político unificado, con la convicción de buena parte de los bonaerenses de frenar a Javier Milei" , afirmó, y añadió: "Ese modelo que tiene en la cabeza no es para nuestro país" .

El funcionario señaló en diálogo con Juan Amorín y Valentina Caff en La Mañana , por C5N , que este resultado es producto de un proceso de dos años, con marchas, protestas y diversos grupos sociales que se unieron para expresar su descontento. "Estuvo la CGT, los universitarios. Pero si me preguntás, creo que familias de chicos con discapacidad, jubilados y Garrahan fueron los tres sectores que atravesaron todas las barreras de identidad partidaria ", mencionó.

El dirigente peronista también criticó la gestión de Milei, con la imposibilidad de resolver la crisis económica y el impacto negativo de sus políticas en la población. "La gente está convencida de que el responsable de que la Argentina esté mal es Milei. Él fue elegido para resolver una crisis económica muy, pero muy larga, y definitivamente fracasó y los resultados son muy, pero muy malos" , expresó Katopodis.

También subrayó la importancia del rol del peronismo en representar a diversos sectores de la sociedad. "Somos la principal oposición y eso es muy bueno para la democracia. Es muy bueno que haya pesos y contrapesos" , sostuvo.

El dirigente peronista destacó el trabajo de los intendentes y el gobernador Axel Kicillof, quienes han gestionado con responsabilidad y cercanía a la comunidad. "Axel definitivamente se pone a la cabeza de ese diálogo con 23 gobernadores que a la hora de hablar de industrias, de obra pública, de una mirada del estado están parados en lugares, más o menos, parecidos" , aseguró.

Katopodis también enfatizó la necesidad de trabajar juntos para revertir el rumbo del país y defendió los valores del peronismo. "Nosotros hoy somos convocados por el gobernador a redoblar, yo estoy desde las 7 de la mañana en el ministerio y por supuesto a laborar y a ver cómo seguimos empujando esto con obra pública, con infraestructura, con escuelas", declaró.

El dirigente criticó duramente al Presidente por no interpretar las necesidades del pueblo. "Lo más grave de todo es que con este resultado, que fue contundente, que fue absolutamente masivo, no entiende, no comprende cuál es su responsabilidad", expresó, y mencionó la importancia de la movilización social y la expresión de la sociedad. "Nuestra sociedad está hecha de esto y cuando la agreden, sale a la calle, se defiende, se expresa", remarcó.

El ministro también destacó el compromiso del peronismo y la necesidad de seguir trabajando para construir una alternativa política. "Los intendentes en el peronismo no vienen de empresas privadas, no pasaron por ningún casting, no salieron de un set de televisión. Son dirigentes políticos que se formaron al calor de las peleas, de las luchas de nuestra sociedad", afirmó.

Finalmente, Katopodis hizo un llamado a la responsabilidad del presidente y a la necesidad de escuchar el mensaje de las urnas. "La gente no puede más, la gente está con la soga al cuello, la gente no puede pagar el alquiler", expresó.