8 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Gabriel Katopodis celebró el triunfo en PBA y advirtió: "El modelo que tiene Milei en la cabeza no es para Argentina"

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, resactó el mensaje de la sociedad para frenar las políticas del gobierno libertario.

Por

Gabriel Katopodis fue parte activa de la campaña de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.

C5N

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Gabriel Katopodis, destacó la clara victoria electoral del peronismo en territorio bonaerense este domingo, y resaltó el mensaje de la sociedad para frenar las políticas del gobierno libertario. "Definitivamente hubo un voto contundente, que fue de conjunto, como sociedad, un mensaje político unificado, con la convicción de buena parte de los bonaerenses de frenar a Javier Milei", afirmó, y añadió: "Ese modelo que tiene en la cabeza no es para nuestro país".

El PJ celebró el triunfo de Fuerza Patria en la provincia: Un freno al ajuste de Milei y un camino de esperanza
Te puede interesar:

El PJ celebró el triunfo de Fuerza Patria en la provincia: "Un freno al ajuste de Milei y un camino de esperanza"

El funcionario señaló en diálogo con Juan Amorín y Valentina Caff en La Mañana, por C5N, que este resultado es producto de un proceso de dos años, con marchas, protestas y diversos grupos sociales que se unieron para expresar su descontento. "Estuvo la CGT, los universitarios. Pero si me preguntás, creo que familias de chicos con discapacidad, jubilados y Garrahan fueron los tres sectores que atravesaron todas las barreras de identidad partidaria", mencionó.

El dirigente peronista también criticó la gestión de Milei, con la imposibilidad de resolver la crisis económica y el impacto negativo de sus políticas en la población. "La gente está convencida de que el responsable de que la Argentina esté mal es Milei. Él fue elegido para resolver una crisis económica muy, pero muy larga, y definitivamente fracasó y los resultados son muy, pero muy malos", expresó Katopodis.

También subrayó la importancia del rol del peronismo en representar a diversos sectores de la sociedad. "Somos la principal oposición y eso es muy bueno para la democracia. Es muy bueno que haya pesos y contrapesos", sostuvo.

La responsabilidad del peronismo y el futuro político

El dirigente peronista destacó el trabajo de los intendentes y el gobernador Axel Kicillof, quienes han gestionado con responsabilidad y cercanía a la comunidad. "Axel definitivamente se pone a la cabeza de ese diálogo con 23 gobernadores que a la hora de hablar de industrias, de obra pública, de una mirada del estado están parados en lugares, más o menos, parecidos", aseguró.

Katopodis también enfatizó la necesidad de trabajar juntos para revertir el rumbo del país y defendió los valores del peronismo. "Nosotros hoy somos convocados por el gobernador a redoblar, yo estoy desde las 7 de la mañana en el ministerio y por supuesto a laborar y a ver cómo seguimos empujando esto con obra pública, con infraestructura, con escuelas", declaró.

El dirigente criticó duramente al Presidente por no interpretar las necesidades del pueblo. "Lo más grave de todo es que con este resultado, que fue contundente, que fue absolutamente masivo, no entiende, no comprende cuál es su responsabilidad", expresó, y mencionó la importancia de la movilización social y la expresión de la sociedad. "Nuestra sociedad está hecha de esto y cuando la agreden, sale a la calle, se defiende, se expresa", remarcó.

El ministro también destacó el compromiso del peronismo y la necesidad de seguir trabajando para construir una alternativa política. "Los intendentes en el peronismo no vienen de empresas privadas, no pasaron por ningún casting, no salieron de un set de televisión. Son dirigentes políticos que se formaron al calor de las peleas, de las luchas de nuestra sociedad", afirmó.

Finalmente, Katopodis hizo un llamado a la responsabilidad del presidente y a la necesidad de escuchar el mensaje de las urnas. "La gente no puede más, la gente está con la soga al cuello, la gente no puede pagar el alquiler", expresó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Axel Kicillof, tras el triunfo en la Provincia: "Milei va a tener que rectificar el rumbo"

play

Cristina Kirchner celebró el triunfo del peronismo: "Milei tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la Provincia"

repercusiones del arco politico tras la derrota de la libertad avanza en la provincia

Repercusiones del arco político tras la derrota de La Libertad Avanza en la Provincia

play

Cristina Kirchner cruzó a Milei: "Salí de la burbuja hermano, que se está poniendo heavy"

Javier Milei reconoció la derrota y Kicillof ratificó la unidad del peronismo. 

Contundente victoria del peronismo en la Provincia: Fuerza Patria se impuso y sacó 14 puntos de ventaja a La Libertad Avanza

Clima de victoria en Fuerza Patria: Estamos en un escenario de triunfo importante

Clima de victoria en Fuerza Patria: "Estamos en un escenario de triunfo importante"

Rating Cero

Harry Styles sorprendió con un cambio de look al asistir a una boda, mientras aumetan los rumores de un romance con Zoe Kravitz. 

La impresionante transformación de Harry Styles: un cambio de look notable

Kate Middleton reapareció en el Museo de Historia Natural con una imagen que sorprendió a todos.

La impresionante transformación de Kate Middleton: un cambio de look espectacular

Detrás del vestuario de época y los modales refinados, en esta película de Netflix se esconde un retrato bastante universal de las relaciones humanas.
play

Está en Netflix, tiene escenas prohibidas y la tenés que ver

La drástica decisión de Telefe por el bajo rating de La Voz Argentina

La drástica decisión de Telefe por el bajo rating de La Voz Argentina

C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses.

C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses

Basada en hechos reales, esta película de Emily Blunt y Chris Evans es furor en Netflix.
play

Brilla en Netflix, es una películas tremenda y tiene una trama que te atrapa de principio a fin

últimas noticias

Francos consideró que la responsabilidad es compartida por todo el Gobierno.

Francos, tras la derrota: "Podemos decir que la macro está creciendo, pero eso no está llegando a la gente"

Hace 8 minutos
play

Katopodis celebró el triunfo en PBA y advirtió: "El modelo que tiene Milei en la cabeza no es para Argentina"

Hace 12 minutos
Lejos de los antiguos mitos, el entrenamiento amigable permite mejorar notablemente la convivencia entre humanos y felinos.  

Qué podés hacer si tu gata está en celo

Hace 15 minutos
El interés por este tipo de tratamientos se enmarca en una tendencia creciente hacia el cuidado personal en casa.

Este nuevo dispositivo de belleza está sorprendiendo en Europa pero genera dudas: de qué se trata

Hace 23 minutos
El descanso digital también impacta en el plano social, favoreciendo interacciones presenciales más profundas y reduciendo la dependencia de la comunicación virtual.

Adiós al celular: expertos revelan los beneficios que trae dejar de usarlo al menos por tres días

Hace 32 minutos