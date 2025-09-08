8 de septiembre de 2025 Inicio
La prensa internacional se hizo eco del contundente triunfo de Axel Kicillof

Los principales medios del mundo reflejaron la arrolladora victoria del peronismo sobre La Libertad Avanza y ponen en duda la gobernabilidad del Presidente de cara a octubre.

La cara de Javier Milei lo dice todo.

Tras la contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, en las que el peronismo se impuso con casi 14 puntos de diferencia, varios medios internacionales reflejaron el duro golpe que recibió en las urnas el presidente Javier Milei, que ahora ve oscurecer el panorama de cara al 26 de octubre, cuando se realicen las legislativas nacionales.

Tras la victoria del peronismo, Cristina Kirchner salió a saludar a la militancia desde el balcón

"El peronismo arrasa en Buenos Aires y desafía la gobernabilidad de Milei", tituló El País, de España. "El partido de Cristina Kirchner supera por más de 13 puntos a los candidatos ultraderechistas en la elección para legisladores provinciales", agregó el medio ibérico.

El País

"Javier Milei sufre un duro revés en las elecciones de Buenos Aires", tituló el Financial Times. El diario británico añadió: "Crece la presión sobre el presidente libertario por su agenda de reformas y el escándalo de corrupción antes de las elecciones intermedias de octubre".

Financial Times

En Uruguay, el diario El Observador habló de una "derrota libertaria en todos los escenarios de provincia de Buenos Aires".

El Observador

Folha de Sao Paulo tituló: "Milei sufre derrota en elecciones en la provincia de Buenos Aires en medio de la crisis". Y apunta que "la imagen del presidente se ve empañada tras el audio de presunta corrupción que involucra a su hermana Karina".

Folha SP

Por último, La Tercera de Chile tituló: "Oficialismo sufre paliza en legislativas de la provincia de Buenos Aires y Milei ve amenazado el rumbo de la economía".

La Tercera

