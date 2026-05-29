Inesperado cambio del pronóstico: regresan las lluvias y tormentas de cara a fin de semana

Tras el paso de la niebla y la neblina que afectó gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por fuertes precipitaciones para varias provincias. ¿Cómo estará el pronóstico del tiempo para los próximos días?

Las lluvias y tormentas se presentan en el norte del país. Chaco Día por Día

Tras una semana con mucha niebla, humedad y frío como los principales protagonistas, comienzan a cambiar las condiciones meteorológicas y regresan las tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes precipitaciones en la Patagonia y el norte de Argentina.

El ingreso de un sistema de bajas presiones desde el Pacífico comenzó a avanzar por la cordillera de los Andes y genera precipitaciones en la Patagonia.

Desde Meteored informaron que para la jornada del viernes se " formará un frente frío sobre el norte de la Patagonia" que llegará debilitado al centro del país.

Por su parte, desde el SMN comunicaron que las provincias de Corrientes, Misiones, Formosa, y Chaco están bajo alerta amarilla por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros , que pueden ser superados de forma localizada.

También es posible que se registre en forma aislada granizo, ráfagas intensas, abundante caída de agua en cortos periodos y actividad eléctrica frecuente.

En relación al pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), anticipa jornadas marcadas por la estabilidad climática, un marcado ambiente otoñal y la ausencia total de precipitaciones para los próximos cinco días.

Durante el viernes 29 y el sábado 30, las marcas térmicas máximas se ubicarán entre los 16° y los 17°, acompañadas por mínimas que rondarán los 11° y 12°. Sin embargo, el domingo 31 registrará el amanecer más frío del período, con un termómetro que descenderá hasta los 9°, aunque la tarde logrará recuperarse rápidamente.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas: las localidades afectadas

Misiones : toda la provincia.





: toda la provincia. Corrientes : Berón de Astrada - Capital - Empedrado - General Paz - Itatí - Mburucuyá - Saladas - San Cosme - San Luis del Palmar-Ituzaingó - San Miguel - Concepción - Curuzú Cuatiá - Mercedes - San Roque - Sauce.





: Berón de Astrada - Capital - Empedrado - General Paz - Itatí - Mburucuyá - Saladas - San Cosme - San Luis del Palmar-Ituzaingó - San Miguel - Concepción - Curuzú Cuatiá - Mercedes - San Roque - Sauce. Chaco : Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando -Maipú - Sudeste de Almirante Brown - Sudeste de General Güemes -Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo.





: Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando -Maipú - Sudeste de Almirante Brown - Sudeste de General Güemes -Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo. Formosa: Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané - Patiño.

clima lluvia tormenta paraguas En CABA se espera un fin de semana nublado y con mucho viento.

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