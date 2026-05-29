La influencer reveló quién lo habría revelado antes de que ella pudiera anunciarlo públicamente.

Se filtró quién fue la persona que reveló el embarazo de Stephanie Demner antes de que ella diera la noticia.

Se filtró quién fue la persona que reveló el embarazo de Stephanie Demner antes de que ella diera la noticia: la modelo quedó envuelta en una fuerte polémica luego de revelar quién habría filtrado la dulce noticia antes de que ella pudiera anunciarlo públicamente.

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La influencer expresó toda su bronca en redes sociales y apuntó directamente contra una ecografista del centro médico donde se realizó un control durante las primeras semanas de gestación.

La noticia generó repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios debatieron sobre los límites de la exposición pública, la privacidad y la responsabilidad profesional dentro del ámbito de la salud.

Cómo fue la filtración del embarazo de Stephanie Demner y qué dijo la famosa

Según contó la modelo, la situación ocurrió cuando todavía transitaba una etapa muy sensible del embarazo y había decidido mantener la noticia en absoluta privacidad junto a su círculo íntimo y algunas personas de trabajo.

Todo salió a la luz cuando recibió un mensaje del periodista Ángel de Brito consultándole si estaba embarazada. Sorprendida, Stephanie quiso saber cómo había llegado esa información a los medios y comenzó a investigar el origen de la filtración.

Después de revisar el perfil de la persona que habría enviado el dato, descubrió que se trataba de una ecografista vinculada al centro médico donde se había realizado estudios. “Este storytime está mal por donde lo mires”, expresó la influencer en un video publicado en sus redes sociales.

Stephanie

Demner aseguró que la profesional habría compartido detalles precisos sobre el embarazo, incluyendo la cantidad de semanas de gestación. La situación generó una fuerte indignación en la creadora de contenido, quien cuestionó la falta de confidencialidad y el manejo de información privada vinculada a la salud.

“Pensé en denunciarla”, reconoció Stephanie al hablar sobre la posibilidad de iniciar acciones por la vulneración del secreto profesional. Sin embargo, finalmente decidió no avanzar legalmente y optó por enviarle un mensaje privado para expresar su malestar. La modelo también aprovechó el momento para dejar una reflexión sobre el cuidado de la intimidad de las personas, especialmente en situaciones tan delicadas como un embarazo. “Si te cruzás con alguien que está embarazada, cuidale el secretito”, pidió.