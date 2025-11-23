El Cuti Romero desplegó toda su clase en la cancha a un look total denim que se hizo viral

El capitán del Tottenham y defensor de la Selección argentina se llevó todas las miradas al lucir un conjunto de una lujosa marca francesa.

El Cuti Romero acumuló miles de likes en una reciente publicación con su familia.

El campeón del mundo Cristian "Cuti" Romero es muy activo en sus redes sociales donde suele compartir fotos y videos junto a su esposa Karen Cavaller y sus dos hijos. En esta oportunidad, causó furor con una imagen acompañado de su hija menor Lucy .

El defensor del Tottenham no solo es tema de conversación por su desempeño en la cancha, sino también por su momentos más íntimos. Para la celebración del primer año de su hija, el Cuti dejó ver su lado más tierno y compartió un carrusel junto a la pequeña.

La primera foto se llevó todos los elogios con la elección del look del cordobés. Romero optó por un conjunto completo de jean , conocido en moda como el estilo "doble denim" .

La atención se centró tanto en el dulce momento padre-hija como en el audaz outfit del Cuti que demuestra su sofisticado gusto por el streetwear de alta gama. La campera y el pantalón son diseños de la reconocida marca de lujo Louis Vuitton , que ya se lo ha visto usar en más de una ocasión. El conjunto lo complementa con unas zapatillas blancas con detalles azules, también de la marca, que combinan a la perfección.

Los seguidores, acostumbrados a verlo con indumentaria deportiva, reaccionaron con miles de likes y comentarios elogiando la ternura del momento

El look old school que fue furor en las redes

Lionel Messi Camp Nou Instagram

En una reciente visita nocturna al Camp Nou, Lionel Messi compartió en redes sociales un look "Old School" que combina lo clásico, lo relajado y el lujo discreto. El astro del fútbol luce una campera estilo aviador o bomber de tono marrón verdoso, que destaca por su cuello y puños forrados en piel sintética oscura.

El estilo vintage se complementa con una clásica camisa de franela a cuadros, que asoma por debajo y unos clásicos jeans de corte recto, con un efecto desgastado. Sin dejar ningún detalle librado al azar, lleva unas zapatillas urbanas del mismo tono que la campera.

El estilo del futbolista se centra en el street style, priorizando la practicidad y la comodidad del día a día sin renunciar a su impronta personal y una estética siempre bien cuidada.