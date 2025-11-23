La impresionante transformación de Michael Phelps a 5 años de su retiro El exnadador exhibe una imagen renovada y un estilo distendido que contrasta con su etapa como figura dominante del deporte mundial. Por







El exnadador mantiene el récord histórico con 28 medallas olímpicas. Olimpics

Phelps sorprendió con una apariencia diferente durante un torneo de golf en México.

Mostró un look relajado, lejos de la estética pulida que mantenía en su carrera profesional.

El cambio se vincula a su nueva rutina centrada en la familia y el bienestar mental.

El multicampeón olímpico acumuló 28 medallas, de las cuales 23 fueron de oro. A cinco años de su retiro, la transformación de Michael Phelps se volvió motivo de conversación mundial: el atleta más laureado de la historia cambió por completo su imagen y dejó atrás la estética estricta que sostenía en sus días de competencia. Su presencia en un torneo de golf volvió a ponerlo en escena, aunque con un perfil muy distinto al del nadador impecable que dominó los Juegos Olímpicos.

Este giro visual se potencia al compararlo con sus años de máximo rendimiento, cuando mantenía el cabello cortísimo, el rostro afeitado y seguía rutinas pensadas para reducir cualquier resistencia en el agua. Su figura, inseparable de récords y consagraciones, estaba moldeada por la exigencia extrema de la alta competencia.

Desde su despedida del deporte profesional, Phelps reorganizó prioridades, dedicó más tiempo a su vida personal y profundizó su compromiso con la salud mental. Ese proceso se reflejó también en su apariencia, que hoy transmite una faceta más libre y descontracturada.

Cuántas medallas olímpicas ganó Michael Phelps en su carrera A lo largo de dos décadas, Phelps construyó una colección olímpica que ningún otro atleta logró igualar: reunió 28 medallas, de las cuales 23 fueron de oro, además de 3 de plata y 2 de bronce. Su dominio se extendió por cinco Juegos Olímpicos consecutivos, desde Atenas 2004 hasta Río 2016, con actuaciones que redefinieron los límites del deporte.

En Beijing 2008 alcanzó uno de sus hitos más recordados al conquistar ocho oros en un mismo evento, superando un registro que llevaba más de tres décadas vigente.

En Beijing 2008 alcanzó uno de sus hitos más recordados al conquistar ocho oros en un mismo evento, superando un registro que llevaba más de tres décadas vigente. Era capaz de ganar en: