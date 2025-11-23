23 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La impresionante transformación de Michael Phelps a 5 años de su retiro

El exnadador exhibe una imagen renovada y un estilo distendido que contrasta con su etapa como figura dominante del deporte mundial.

Por
El exnadador mantiene el récord histórico con 28 medallas olímpicas.

El exnadador mantiene el récord histórico con 28 medallas olímpicas.

Olimpics
  • Phelps sorprendió con una apariencia diferente durante un torneo de golf en México.

  • Mostró un look relajado, lejos de la estética pulida que mantenía en su carrera profesional.

  • El cambio se vincula a su nueva rutina centrada en la familia y el bienestar mental.

  • El multicampeón olímpico acumuló 28 medallas, de las cuales 23 fueron de oro.

A cinco años de su retiro, la transformación de Michael Phelps se volvió motivo de conversación mundial: el atleta más laureado de la historia cambió por completo su imagen y dejó atrás la estética estricta que sostenía en sus días de competencia. Su presencia en un torneo de golf volvió a ponerlo en escena, aunque con un perfil muy distinto al del nadador impecable que dominó los Juegos Olímpicos.

El Cuti Romero acumuló miles de likes en una reciente publicación con su familia. 
Te puede interesar:

El Cuti Romero desplegó toda su clase en la cancha a un look total denim que se hizo viral

Este giro visual se potencia al compararlo con sus años de máximo rendimiento, cuando mantenía el cabello cortísimo, el rostro afeitado y seguía rutinas pensadas para reducir cualquier resistencia en el agua. Su figura, inseparable de récords y consagraciones, estaba moldeada por la exigencia extrema de la alta competencia.

Desde su despedida del deporte profesional, Phelps reorganizó prioridades, dedicó más tiempo a su vida personal y profundizó su compromiso con la salud mental. Ese proceso se reflejó también en su apariencia, que hoy transmite una faceta más libre y descontracturada.

MICHAEL PHELPS 2
Phelps impactó con un look relajado durante su aparición en un torneo de golf a cinco años de su retiro.

Phelps impactó con un look relajado durante su aparición en un torneo de golf a cinco años de su retiro.

Cuántas medallas olímpicas ganó Michael Phelps en su carrera

A lo largo de dos décadas, Phelps construyó una colección olímpica que ningún otro atleta logró igualar: reunió 28 medallas, de las cuales 23 fueron de oro, además de 3 de plata y 2 de bronce. Su dominio se extendió por cinco Juegos Olímpicos consecutivos, desde Atenas 2004 hasta Río 2016, con actuaciones que redefinieron los límites del deporte.

En Beijing 2008 alcanzó uno de sus hitos más recordados al conquistar ocho oros en un mismo evento, superando un registro que llevaba más de tres décadas vigente. Era capaz de ganar en:

  • Mariposa
  • Combinado
  • Estilo libre
  • Relevos
Embed

Esa versatilidad lo convirtió en un fenómeno único, admirado tanto por su capacidad competitiva como por la consistencia que mantuvo durante más de 20 años en la élite.

Noticias relacionadas

Gallardo quiere preparar el equipo de la mejor manera para la temporada 2026.

Gallardo piensa en refuerzos: dos futbolistas que están en Europa y pueden volver a la Argentina

El choque de octvos de final entre Boca y Talleres se jugará este domingo desde las 20 en La Bombonera

Boca quiere seguir de racha ante Talleres y meterse en los cuartos de final del Clausura

Franco Colapinto y una carrera olvidable en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

Bombazo en el GP de Fórmula 1 de Las Vegas: Lando Norris y Oscar Piastri descalificados y Franco Colapinto terminó 15°

El lateral izquierdo, de 22 años, festejó con las FogoCheers.

Video: el llamativo festejo de un jugador de Botafogo con las porristas que se volvió viral

Hernán López Muñoz fue la figura del partido con un doblete.
play

Arrancaron los octavos de final: con dos golazos, Argentinos Juniors eliminó a Vélez en Liniers

Martínez recibe el castigo del nortemericano Rodríguez, en una pelea que terminó en el 10º roundo.

Dura derrota del Puma Martínez: fue noqueado en el 10º round por Jesse Bam Rodríguez y perdió su título mundial supermosca

Rating Cero

Muchos apuntan a que esta MayDay sería la hija del Peter Parker de Tobey Maguire, algo que tendría más sentido sabiendo que es pelirroja, al igual que la Mary Jane de Sam Raimi. Obviamente, esta última teoría hay que tomarla con pinzas.

Cuál es la principal teoría de Secret Wars con la llegada de una estrella de Stranger Things a Marvel

Cómo perder a un hombre en 10 días (2003), una de las películas de la época dorada moderna del género.

¿Por qué las comedias románticas ya no son lo que eran?

Experiencia cinematográfica ideal para los fanáticos de producciones como Guerra Mundial Z.
play

La terrorífica película de Netflix que te pone lo pelos de punta

Estas películas son perfectas para el fin de semana.
play

Dos películas argentinas de Netflix protagonizadas por mujeres: son imperdibles

El documental aborda la historia de la familia Broberg. 
play

Es un perturbador documental, está en Netflix y se convirtió en uno de los favoritos de true crime

play

Julieta Bal en Right Now: "La vida no tenía sentido hasta que llegué a las constelaciones"

últimas noticias

play

Fin de semana largo: hay buen movimiento en los principales centros turísticos

Hace 15 minutos
El paraje está inmerso en un entorno natural que combina montaña, bosque y tradiciones.

Turismo en Argentina: el pueblito oculto con playas paradisíacas y senderos de montaña

Hace 26 minutos
El Cuti Romero acumuló miles de likes en una reciente publicación con su familia. 

El Cuti Romero desplegó toda su clase en la cancha a un look total denim que se hizo viral

Hace 34 minutos
El exnadador mantiene el récord histórico con 28 medallas olímpicas.

La impresionante transformación de Michael Phelps a 5 años de su retiro

Hace 45 minutos
Un joven padece de Ataxia de Friedreich y lucha por acceder a un medicamento que podría cambiar su vida

Un joven padece de Ataxia de Friedreich y lucha por acceder a un medicamento que podría cambiar su vida

Hace 49 minutos